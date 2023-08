【全國新聞】7月最後一日 美國酷熱天氣仍未結束

【KTSF 張擎鳳報導】

歐盟氣候監測機構和世界氣象組織預測,7月將是有記錄以來最熱的月份,預計8月的氣溫也可能高於正常水平。

7月最後一日,席捲全美的酷熱天氣並沒因此而結束。

亞特蘭大遊客Deborah Woodley說:「我想找一些清涼的空氣,當它到來時,我覺得太好了,它在這裡!,但是這只有一分鐘。」

夏季的炎熱天氣並不罕見,但過去幾個星期,許多城市都錄得破紀錄的高溫。

例如上個星期六,鳳凰城的氣溫連續30日在華氏110度以上。

鳳凰城市長Kate Gallego說:「夏天對我們來說總是艱難的時期,今年夏天打破了記錄,對於那些最脆弱的人來說尤其困難。」

根據天氣預報中心的數據,從德州到佛羅里達州,十多個州的高溫警報現正生效,超過7千萬人受到影響。

天氣預報中心預測,本周南部平原、密西西比河谷下游和東南部的高溫指數,可能會上升至105度以上。

