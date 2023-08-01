【全國新聞】7月最後一日 美國酷熱天氣仍未結束

【KTSF 張擎鳳報導】

歐盟氣候監測機構和世界氣象組織預測，7月將是有記錄以來最熱的月份，預計8月的氣溫也可能高於正常水平。

7月最後一日，席捲全美的酷熱天氣並沒因此而結束。

亞特蘭大遊客Deborah Woodley說：「我想找一些清涼的空氣，當它到來時，我覺得太好了，它在這裡！，但是這只有一分鐘。」

夏季的炎熱天氣並不罕見，但過去幾個星期，許多城市都錄得破紀錄的高溫。

例如上個星期六，鳳凰城的氣溫連續30日在華氏110度以上。

鳳凰城市長Kate Gallego說：「夏天對我們來說總是艱難的時期，今年夏天打破了記錄，對於那些最脆弱的人來說尤其困難。」

根據天氣預報中心的數據，從德州到佛羅里達州，十多個州的高溫警報現正生效，超過7千萬人受到影響。

天氣預報中心預測，本周南部平原、密西西比河谷下游和東南部的高溫指數，可能會上升至105度以上。

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