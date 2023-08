【有線新聞】

前身為Twitter的社交平台X在舊金山(三藩市)總部天台加建的巨型X招牌,因為當局收到投訴,已經拆除。

網上片段見到,這個巨型發光招牌已拆除。當地負責樓宇安全的部門說,在過去的周末接獲24宗投訴,主要憂慮結構安全和在晚上發出強光刺眼等。

公司強調是自願拆除,當局則稱業主因為擅自加建會被徵收檢查費用等。

工人上周五在總部頂樓安裝巨型字母X作為新招牌,取代在大樓旁邊、需時拆卸的藍色雀鳥舊招牌。

