【灣區新聞】舊金山週末發生三宗亞裔遇襲案 其中兩人送院（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)過去週末發生三宗亞裔遇襲案,三宗案件的事主都有受傷,其中兩人送院。

Asian Crime Report的報導指出,一名58歲的南亞裔事主,上星期五晚約8點45分,在西增區Webster街夾Ellis街鄰近Safeway超市一帶,被5名穿著黑色連帽外套和面罩的非洲裔男子,一直跟蹤到家門前,之後突然被5人毆打。

事主女兒表示,5人可能是20歲或以上,形容他們好像只是想攻擊她的爸爸,並沒有偷東西的意圖,事主之後去到急症室,面部受傷和頭部流血。

另一宗案件發生在上星期六,警員在晚上約6點50分接報,有人在Market街800號路段被人襲擊,三名16歲至20歲的非洲裔男子,襲擊一名43歲的亞裔女子,事主沒有財物損失,案發後受傷送院,沒有生命危險。

之後在星期日傍晚5點21分,一名57歲亞裔女子在Silver區的Trumbull街100號路段遇劫,一名20至30歲的非洲裔男子打開事主的車門,並嘗試搶走事主手袋,過程中雙方糾纏。

另一名20至30歲的男子上前協助同黨,兩人搶走手袋後,登上一架黑色Lexus,型號為RC的兩門跑車逃走,事主受傷,沒有生命危險。

