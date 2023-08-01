【灣區新聞】舊金山週末發生三宗亞裔遇襲案 其中兩人送院（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）過去週末發生三宗亞裔遇襲案，三宗案件的事主都有受傷，其中兩人送院。

Asian Crime Report的報導指出，一名58歲的南亞裔事主，上星期五晚約8點45分，在西增區Webster街夾Ellis街鄰近Safeway超市一帶，被5名穿著黑色連帽外套和面罩的非洲裔男子，一直跟蹤到家門前，之後突然被5人毆打。

事主女兒表示，5人可能是20歲或以上，形容他們好像只是想攻擊她的爸爸，並沒有偷東西的意圖，事主之後去到急症室，面部受傷和頭部流血。

另一宗案件發生在上星期六，警員在晚上約6點50分接報，有人在Market街800號路段被人襲擊，三名16歲至20歲的非洲裔男子，襲擊一名43歲的亞裔女子，事主沒有財物損失，案發後受傷送院，沒有生命危險。

之後在星期日傍晚5點21分，一名57歲亞裔女子在Silver區的Trumbull街100號路段遇劫，一名20至30歲的非洲裔男子打開事主的車門，並嘗試搶走事主手袋，過程中雙方糾纏。

另一名20至30歲的男子上前協助同黨，兩人搶走手袋後，登上一架黑色Lexus，型號為RC的兩門跑車逃走，事主受傷，沒有生命危險。

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