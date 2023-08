【灣區新聞】舊金山將於Civic Center一帶舉辦嘉年華 望提振經濟活力（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

為提振舊金山(三藩市)的經濟和活力,市長布里德週一宣佈,將於Civic Center一帶舉辦一連四日的嘉年華。

嘉年華將於8月24日至27日一連四日舉行,地點位於Fulton街,橫跨舊金山公共圖書館至亞洲藝術博物館,每日開放時間不一樣。

嘉年華會內會有遊戲和遊樂設施,包括摩天輪、100英尺超級滑梯等,還會有多款美食,預計每日將吸引500至1,000人入場。

入場費方面,當局指每位12歲以上的人,需至少購買10美元的場內代用卷,而舊金山公園和康樂管理局,將為非牟利組織派發數量有限的免費入場券。

舊金山市長布里德在聲明中指,在Civic Center舉辦嘉年華是其中一個方式,在舊金山創造歡樂和慶祝活動,她說希望打造更強大、更安全的社區,打造充滿活力、生機勃勃的公共空間,提供予各個年齡層的人都可以享受的活動,同時預告未來還會有更多的活動。

為了支持今次的活動,並使該地區更安全,舊金山當局正在持續於田德隆區和Market街地區執法和清潔。

