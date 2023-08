【灣區新聞】聖荷西市府辦工作坊 教導街頭攤販或快餐車防範攻擊（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

有鑑於街頭攤販或是快餐車被攻擊事件時有所聞,聖荷西市府舉辦工作坊提供安全之道,同時也協助這些街頭小販,最終能夠擁有自己的店面。

聖荷西的圓頂大樓週一舉辦工作坊,有來自社區組織及市議員提供的資源服務,幫助街頭攤販、快餐車業主等預防遭受攻擊。

聖荷西市議員Omar Torres說:「很不幸我們從新聞看到,我們市內的街頭攤販被攻擊、被搶或是攻擊,或是餐車被偷,非常遺憾,這些針對街頭攤販的罪案,今天我們的工作坊,讓他們知道自身的權利,以及舉報犯罪。」

雖然沒有確切的數據有多少的街頭攤販受到攻擊,官員表示,一部分原因是,有些街頭攤販擔心身份問題,而不敢舉報。

此外,週一的工作坊還有一個目的,就是希望協助街頭攤販等微商,最終能夠擴展至店面,光是聖荷西市中心,目前就有70個店面空置。

Torres說:「振興市中心的商業非常重要,我們從疫情走出來,我們的街頭攤販、微商,將幫助我們聖荷西填補70多個空置的店鋪,我希望接下來幾個月,將有一些開幕,這些街頭攤販準備好,進入下一個階段,在聖荷西開店。」

