【灣區新聞】聖荷西市府辦工作坊 教導街頭攤販或快餐車防範攻擊（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

有鑑於街頭攤販或是快餐車被攻擊事件時有所聞，聖荷西市府舉辦工作坊提供安全之道，同時也協助這些街頭小販，最終能夠擁有自己的店面。

聖荷西的圓頂大樓週一舉辦工作坊，有來自社區組織及市議員提供的資源服務，幫助街頭攤販、快餐車業主等預防遭受攻擊。

聖荷西市議員Omar Torres說：「很不幸我們從新聞看到，我們市內的街頭攤販被攻擊、被搶或是攻擊，或是餐車被偷，非常遺憾，這些針對街頭攤販的罪案，今天我們的工作坊，讓他們知道自身的權利，以及舉報犯罪。」

雖然沒有確切的數據有多少的街頭攤販受到攻擊，官員表示，一部分原因是，有些街頭攤販擔心身份問題，而不敢舉報。

此外，週一的工作坊還有一個目的，就是希望協助街頭攤販等微商，最終能夠擴展至店面，光是聖荷西市中心，目前就有70個店面空置。

Torres說：「振興市中心的商業非常重要，我們從疫情走出來，我們的街頭攤販、微商，將幫助我們聖荷西填補70多個空置的店鋪，我希望接下來幾個月，將有一些開幕，這些街頭攤販準備好，進入下一個階段，在聖荷西開店。」

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