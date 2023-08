【全國新聞】拜登政府推新計劃幫助財困學生償還學債貸款（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院在個多月前裁定推翻拜登政府的學生貸款債務減免計劃之後,學債貸款在10月開始就要償還,拜登政府於是推出新計劃幫助有財困的學生,償還學債貸款,究竟哪些學生有資格申請這個新的學貸還款計劃呢?

拜登政府週一推出一個名為「省錢」(SAVE)的新網站,幫助低收入的學生償還聯邦學貸債務,這個新計劃可以令許多學生將他們每個月的學債還款額減少一半,部份人更加不用償還學貸債務。

負責辦理這個計劃的聯邦教育部形容,新計劃是最令人可負擔的還款計劃,學債貸款人現時開始,可以到聯邦教育部的網站登記。

教育部表示,學債貸款人如果年收入在32,805元或以下,就有資格申請這個新計劃,如果工作時薪15元或以下,更加不用償還學債款項。

其他好處還包括,每個月還款的可支配收入(discretionary income)由10%降低至5%,即是有部份人的學債還款額可以減半。

教育部又說,由於監管規例需要時間去更改,因此新計劃要到明年夏天才可以全面實施。

自2020年初COVID疫情以來,學貸債務還款一度暫停,而聯邦最高法院在6月推翻拜登政府學貸債務減免計劃後,總統拜登曾經宣布連串紓困措施幫助學債貸款人。

消息指出,當學生貸款欠債在10月開始償還後,有12個月時間內,就算學生貸款人拖欠繳交還款,都不會有嚴重後果,包括不會影響他們的信用評分。

