南灣Santa Clara病媒控制局公佈,在Milpitas及聖荷西部分區域發現帶有西尼羅病毒的蚊子,當局將噴灑藥劑請民眾留意。

發現帶有西尼羅病毒蚊子的地區,是在郵區95035及95134,兩區是Milpitas及聖荷西的交界處。

當局表示,天氣情況允許下,預計在8月2日星期三晚間10點左右以除蟲車噴灑藥劑,時間將長達幾小時。

暑期屬於西尼羅病毒旺季,該病毒是加州最常見和最嚴重的媒介傳播疾病中之一,許多感染病毒的人,會出現輕微症狀或者沒有症狀,但這病毒可以致命,美國每年有超過100人死於這病毒。

更多資訊可洽病媒控制局西尼羅病毒專線查詢,電話是(408) 282-3114。

