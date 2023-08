【KTSF】

在田納西州Memphis市週一有槍手試圖闖進一間猶太裔學校,警方將槍手擊斃。

Memphis市警局助理局長Don Crowe說:「我確信我們避過了一場悲劇,我認為疑犯想要傷害人,在他喪命前,警員能介入保護民眾。」

警方透露,槍手想闖入校園,但學校保安嚴密,槍手不得其門而入,只能在校外射擊,警方讚揚校方的保安程序做得好,令校內的人逃過一劫。

