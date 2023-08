【全國新聞】特朗普涉不當處理機密文件案 海湖莊園物業經理出庭應訊

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普涉嫌不當處理機密文件案,被指控串謀犯案的特朗普海湖莊園的物業經理週一出庭應訊,他並沒有提出抗辯。

海湖莊園的物業經理Carlos De Oliveira,連同特朗普的助手Walt Nauta,是在上星期一起被加入起訴名單中。

De Oliveira被控與特朗普串謀企圖刪除海湖莊園裡面的保安錄影片段,而這些監控錄影正是調查人員所要求的,用來調查特朗普涉及的不當處理機密文件。

De Oliveira面對的控罪包括串謀、妨礙司法以及向調查人員講大話,他週一在邁亞密的聯邦地區法庭出庭應訊,並沒有提出抗辯,因為他還未找到在佛羅里達州的律師來代表他。

他需要交出旅遊證件,以及簽署協議要支付十萬元,如果他將來沒有現身法庭的話。

De Oliveira週一由首都華盛頓一名律師代表出庭,但根據法庭規例,他必須聘請佛州當地律師為他辯護,他下次審訊日期訂在8月10日。

