【灣區新聞】舊金山Hayes Valley建築地盤發生四級大火（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

在週二早上,舊金山(三藩市)Hayes Valley的一個樓宇建築地盤發生四級大火,大火造成建築物部份倒塌,事件沒有人受傷。

舊金山消防局表示,在週二凌晨5點54分,Octavia街和Oak街地段發生火災,當局當時迅速發布了二級警報,到早上6點16分,火災達到三級,15分鐘後火勢更達到四級。

UPDATE

THIS 4-ALARM FIRE IS NOW CONTAINED WITH NO INJURIES

5 BUILDINGS HAVE BEEN AFFECTED BY THIS FIRE

AT THIS TIME WE HAVE 8 DISPLACED WHO WILL RECIEVE CARE AND AID FROM CITY SERVICES AND THE @RedCrossNorCal

EXPECT DELAYS IN THE AREA AS WE WILL REMAIN ON THE SCENE FOR A FEW… https://t.co/4McrQylmkM pic.twitter.com/zaaDl8JZub

— SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) August 1, 2023