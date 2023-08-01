【灣區新聞】舊金山Hayes Valley建築地盤發生四級大火（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

在週二早上，舊金山（三藩市）Hayes Valley的一個樓宇建築地盤發生四級大火，大火造成建築物部份倒塌，事件沒有人受傷。

舊金山消防局表示，在週二凌晨5點54分，Octavia街和Oak街地段發生火災，當局當時迅速發布了二級警報，到早上6點16分，火災達到三級，15分鐘後火勢更達到四級。

UPDATE THIS 4-ALARM FIRE IS NOW CONTAINED WITH NO INJURIES 5 BUILDINGS HAVE BEEN AFFECTED BY THIS FIRE AT THIS TIME WE HAVE 8 DISPLACED WHO WILL RECIEVE CARE AND AID FROM CITY SERVICES AND THE @RedCrossNorCal EXPECT DELAYS IN THE AREA AS WE WILL REMAIN ON THE SCENE FOR A FEW… https://t.co/4McrQylmkM pic.twitter.com/zaaDl8JZub — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) August 1, 2023

有關部門表示，當時現場有40輛消防車和130名消防員救火，火勢其後在一小時內被撲滅，雖然事件中沒有人受傷，但火勢亦波及五座鄰近的建築物，導致8人流離失所。

當局的火警調查工作組正在調查起火原因。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。