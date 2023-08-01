【灣區新聞】Fremont五金店頻頻成賊匪目標 去年損失70萬（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區多縣的盜竊案都有上升趨勢，東灣Fremont一間五金店，在頻頻成為店舖盜竊的受害者後，去年總共損失了70萬，其中最誇張是有小偷將37塊鋸片藏在褲袋中。

位於東灣Fremont市Thornton Avenue 3700號的Dale Hardware五金店，自1950年代開始營業。

根據The Mercury News報導，五金店的某些小偷犯案時偷偷摸摸，而某些就明目張膽，有人甚至將裝滿商品的購物車直接推出門口。

店舖老闆表示，當嘗試上前喝止對方時，他們根本不會轉過頭來，或者只是看你一眼。

他們在去年因為店舖盜竊，而損失了70萬元，老闆形容當初成立公司的祖父，如果得知這盤家族生意，因盜竊而遭受龐大損失，他一定會死不瞑目。

老闆說小偷有時將商品塞滿褲袋，有時將商品藏在背囊中，有一次更有兩人推走裝有價值11,000元貨品的手推車，然後有假扮顧客的同黨站在門口，向店員訛稱兩人有槍，警告他們不要追出去。

老闆說店舖一半損失，是來自不想付錢買工具的小偷，而其餘就來自有組織的犯案，例如有賊人偷取電鋸，用作鋸走催化轉換器的工具，又或者由盜竊集團犯案，之後轉賣賊贓。

他曾經質問一名女子，在她身上找到一張需要偷的物品清單，並發現她是一名奧克蘭（屋崙）男子，派出十多名小偷的其中一人。

店舖通常在損失超過一萬元的情況下才會報警，因為金額較少的話，賊人被追究責任的機會也會較低。

老闆表示，這些大大小小的盜竊，是店舖經營的一大危機，形容若果每天都損失過千元，根本就做不了生意，最後他們只好被逼加價才能生存，影響到的只是消費者。

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