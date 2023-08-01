【灣區新聞】Cash App創辦人Bob Lee命案 疑兇出席預審聆訊

【KTSF 張擎鳳報導】

Cash App創辦人Bob Lee的命案，疑兇Nima Momeni週一出庭接受預審聆訊。

Momeni被控在4月時用刀剌死Cash App的創辦人Bob Lee，目擊者表示，最後一次看到兩人是在凌晨2點左右，他們一起離開舊金山（三藩市）千禧塔大樓，當時兩人發生爭執，涉及Bob Lee是否與Momeni的姐妹一起吸毒的事情。

Momeni否認所有控罪，辯方也強調，Momeni並沒有因為維護妹妹而殺人，辯方律師團隊也試圖找出警方的調查漏洞。

辯方也聲稱，有露宿者目睹本案過程，有可能為Momeni脫罪。

警方表示，曾試圖盤問這名男子，但不認為他可信。

辯方還質疑警方為什麼只是對在現場附近發現的刀採樣驗DNA，辯方認為重要的是驗刀柄的指紋。

辯方律師Saam Zangeneh說：「有很多方法取得DNA，從一個點到下一個點，而指紋則是另一回事，他們卻不在刀柄上驗指紋，而這是最重要的部份，如果有人使用了這把刀的話。」

調查人員表示，採集指紋的話可能會污染刀上的血液，這把刀是在位於Main街的加州火車停車場附近一個封閉區域發現，14張照片已成為證據，照片顯示血跡和刀。

週一下午的聆訊，法庭傳召第三個證人出庭，他是舊金山一個警員，負責收集案發前後能夠顯示死者與被告現身場景的保安鏡頭片段，控方在法庭上播放收集到的片段，涉及13個地點，當中包括他兩人一起離開千禧塔大樓，死者登上被告的車，汽車抵達案發地點Main street，死者離開時步履不定，然後跌倒在Main street，被告的車迅速離開現場，駛向海灣大橋。

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