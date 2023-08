【灣區新聞】Cash App創辦人Bob Lee命案 疑兇出席預審聆訊

【KTSF 張擎鳳報導】

Cash App創辦人Bob Lee的命案,疑兇Nima Momeni週一出庭接受預審聆訊。

Momeni被控在4月時用刀剌死Cash App的創辦人Bob Lee,目擊者表示,最後一次看到兩人是在凌晨2點左右,他們一起離開舊金山(三藩市)千禧塔大樓,當時兩人發生爭執,涉及Bob Lee是否與Momeni的姐妹一起吸毒的事情。

Momeni否認所有控罪,辯方也強調,Momeni並沒有因為維護妹妹而殺人,辯方律師團隊也試圖找出警方的調查漏洞。

辯方也聲稱,有露宿者目睹本案過程,有可能為Momeni脫罪。

警方表示,曾試圖盤問這名男子,但不認為他可信。

辯方還質疑警方為什麼只是對在現場附近發現的刀採樣驗DNA,辯方認為重要的是驗刀柄的指紋。

辯方律師Saam Zangeneh說:「有很多方法取得DNA,從一個點到下一個點,而指紋則是另一回事,他們卻不在刀柄上驗指紋,而這是最重要的部份,如果有人使用了這把刀的話。」

調查人員表示,採集指紋的話可能會污染刀上的血液,這把刀是在位於Main街的加州火車停車場附近一個封閉區域發現,14張照片已成為證據,照片顯示血跡和刀。

週一下午的聆訊,法庭傳召第三個證人出庭,他是舊金山一個警員,負責收集案發前後能夠顯示死者與被告現身場景的保安鏡頭片段,控方在法庭上播放收集到的片段,涉及13個地點,當中包括他兩人一起離開千禧塔大樓,死者登上被告的車,汽車抵達案發地點Main street,死者離開時步履不定,然後跌倒在Main street,被告的車迅速離開現場,駛向海灣大橋。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。