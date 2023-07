【有線新聞】

前身為Twitter的社交平台X為總部更換新招牌,不過惹來舊金山(三藩市)當局調查。

工人周五在總部頂樓安裝巨型字母X作為新招牌,取代用了超過10年的藍色雀鳥。

舊金山建築檢驗部表示,移除建築物外招牌雖然毋須許可,但在頂樓搭建物件及替換任何字母或標誌,都需要得到批准,以確保安全及與建築物的歷史性質一致。

於去年10月成功收購Twitter的馬斯克宣布,平台的每月用戶創新高、超過5.4億。

馬斯克接手Twitter後推出多項變革,包括重塑品牌及增加付費項目。

