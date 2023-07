【KTSF】

根據聯邦疾控中心(CDC)數據顯示,一波新冠疫情正橫掃全美。

根據CDC數據顯示,包括住院人數、急診室到訪人數,以及測試確診人數都有所上升。

不過專家相信,這波疫情和之前幾個夏天相比都緩和許多。

雖然和6月相比,百分比上升約三到四成,但實際數字和之前幾波疫情相比還是算低。

專家認為,這波病例數的上升趨勢不會維持很久,預期症狀也不會很嚴重。

而這波疫情是由於民眾的行為導致,包括這個夏天,有更多人出門旅遊,而極端酷熱的天氣,也讓民眾聚集在較涼爽的室內。

