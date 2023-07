【灣區新聞】San Mateo一公寓發生命案 疑兇將行兇視頻上載社交網後被捕（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

San Mateo市靠近Hillsdale 購物中心的一棟公寓發生一宗命案,涉案男子涉嫌將用刀行兇的視頻上載到社交網站Facebook,被一個在內華達州的女子看見之後報警,警方後來在聖荷西逮捕這名男子。

警方表示,在26日下午從內華達州Nye縣的縣警辦公室接到通知,一名女子在Facebook看到有人用刀刺人的視頻,當地警方通知San Mateo警方,警方在36 Avenue 200號路段懷疑案發地點逐門搜索,最後在一個住宅單位發現女性死者。

警方後來在聖荷西逮捕了38歲男子Mark Mechikoff,他是Pacifica的居民。

警方透露,他和死者認識一年,正在調查命案動機。

而San Mateo縣地檢處則表示,涉案男子在不同州都有案底,其中在2004至2007年之間,在San Mateo縣犯下多宗在公共場所酒醉和擁有毒品的輕罪。

