【灣區新聞】舊金山有官員建議在市中心等地設「戶外娛樂區」望吸引人流

隨著居家工作趨勢上升,舊金山(三藩市)有越來越多辦公室空置,這個情況持續打擊商戶的生意,因此有官員打算立法,在市中心等地設立「戶外娛樂區」,容許市民在戶外喝酒,從而吸引人流,達到活化舊金山的作用。

在疫情過後,舊金山這間酒吧的人流逐漸回升,調酒師Mack Holman形容,酒吧星期四晚生意比較好,因為平時居家工作的打工仔,在這天都回到舊金山的辦公室,但是疫情後,俗稱Happy Hour的優惠時段就沒有以前這麼熱鬧。

酒吧老闆Brooke Lloyd表示,難以預測生意好壞,每個星期很難判斷需要多少員工,或購買多少材料,他們為了吸引人流層出不窮,例如是舉辦由客人客串調酒師的活動。

舊金山娛樂委員會主席就支持州州參議員威善高和楊馳馬有份贊助的SB76法案,一旦通過,城市可以設立「戶外娛樂區」,在街會等的封街情況下,容許在戶外出售和飲用酒精飲品。

他表示,這就好像新奧爾良和奧斯汀的夜生活一樣,做法可以為舊金山帶來人流,並吸引市民住在舊金山,帶動經濟回復,議案目前正在州參議院審議中。

