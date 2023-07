【全國新聞】西雅圖發生大型槍擊案 至少5人受傷

【KTSF】

華盛頓州西雅圖市週五晚發生大型槍擊案,至少5人受傷,當中兩人傷勢嚴重。

案發地點在西雅圖南部一個停車場,當時附近正舉行一個社區活動,警方透露槍手可能不止一人,槍手開了幾十槍,造成5人受傷 當中兩人重傷,其餘3人情況穩定,案件動機不明。

警方指,槍手是針對社區活動的其中一個區域,可能有目標,一切有待調查。

西雅圖市警察局長Adrian Diaz指出,槍械暴力問題越來約嚴重,警方在當地撿獲的槍械是15年來最多的,而今次在社區活動發生槍擊案,有社工中槍就更加令人不安,因為這個活動是為了幫助社區。

西雅圖在上月發生65次槍械事故,今年至今槍擊案比去年同期少8%,但暴力程度就更加致命。

