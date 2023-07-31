【全國新聞】西雅圖發生大型槍擊案 至少5人受傷

July 31, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF】

華盛頓州西雅圖市週五晚發生大型槍擊案，至少5人受傷，當中兩人傷勢嚴重。

案發地點在西雅圖南部一個停車場，當時附近正舉行一個社區活動，警方透露槍手可能不止一人，槍手開了幾十槍，造成5人受傷 當中兩人重傷，其餘3人情況穩定，案件動機不明。

警方指，槍手是針對社區活動的其中一個區域，可能有目標，一切有待調查。

西雅圖市警察局長Adrian Diaz指出，槍械暴力問題越來約嚴重，警方在當地撿獲的槍械是15年來最多的，而今次在社區活動發生槍擊案，有社工中槍就更加令人不安，因為這個活動是為了幫助社區。

西雅圖在上月發生65次槍械事故，今年至今槍擊案比去年同期少8%，但暴力程度就更加致命。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*