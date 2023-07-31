【全國新聞】西雅圖發生大型槍擊案 至少5人受傷

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華盛頓州西雅圖市週五晚發生大型槍擊案，至少5人受傷，當中兩人傷勢嚴重。

案發地點在西雅圖南部一個停車場，當時附近正舉行一個社區活動，警方透露槍手可能不止一人，槍手開了幾十槍，造成5人受傷 當中兩人重傷，其餘3人情況穩定，案件動機不明。

警方指，槍手是針對社區活動的其中一個區域，可能有目標，一切有待調查。

西雅圖市警察局長Adrian Diaz指出，槍械暴力問題越來約嚴重，警方在當地撿獲的槍械是15年來最多的，而今次在社區活動發生槍擊案，有社工中槍就更加令人不安，因為這個活動是為了幫助社區。

西雅圖在上月發生65次槍械事故，今年至今槍擊案比去年同期少8%，但暴力程度就更加致命。

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