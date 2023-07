【國際新聞】巴基斯坦政黨集會遭自殺式炸彈襲擊多人死傷

【有線新聞】

巴基斯坦一個政黨集會發生自殺式炸彈襲擊,至少44人死亡、近200人傷。總理夏巴茲謝里夫及巴基斯坦塔利班均譴責事件,暫時無組織承認責任。

有目擊者拍下爆炸一刻傳出巨響及冒出火球。爆炸發生後現場一片凌亂,多人受傷倒地。

巴基斯坦西北部鄰近阿富汗的巴焦爾地區,周日發生自殺式炸彈襲擊,保守派政黨「伊斯蘭賢哲會」當時舉行集會,為年底大選造勢。

救護人員趕往現場,將大批傷者送院治理,部分人傷勢嚴重。

警方指當主辦方宣布黨領袖到場時,施襲者在舞台附近引爆背心炸彈,有「伊斯蘭賢哲會」的高層被炸死。

總理夏巴茲謝里夫形容事件是對巴基斯坦民主的攻擊,並譴責策劃襲擊的人是恐怖分子,揚言他們將受到真正的懲罰。

與阿富汗塔利班有聯繫、在當地曾經策劃多宗自殺式襲擊的巴基斯坦塔利班亦發聲明譴責,稱襲擊目的是分化伊斯蘭主義者。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。