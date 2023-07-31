【國際新聞】巴基斯坦政黨集會遭自殺式炸彈襲擊多人死傷

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巴基斯坦一個政黨集會發生自殺式炸彈襲擊，至少44人死亡、近200人傷。總理夏巴茲謝里夫及巴基斯坦塔利班均譴責事件，暫時無組織承認責任。

有目擊者拍下爆炸一刻傳出巨響及冒出火球。爆炸發生後現場一片凌亂，多人受傷倒地。

巴基斯坦西北部鄰近阿富汗的巴焦爾地區，周日發生自殺式炸彈襲擊，保守派政黨「伊斯蘭賢哲會」當時舉行集會，為年底大選造勢。

救護人員趕往現場，將大批傷者送院治理，部分人傷勢嚴重。

警方指當主辦方宣布黨領袖到場時，施襲者在舞台附近引爆背心炸彈，有「伊斯蘭賢哲會」的高層被炸死。

總理夏巴茲謝里夫形容事件是對巴基斯坦民主的攻擊，並譴責策劃襲擊的人是恐怖分子，揚言他們將受到真正的懲罰。

與阿富汗塔利班有聯繫、在當地曾經策劃多宗自殺式襲擊的巴基斯坦塔利班亦發聲明譴責，稱襲擊目的是分化伊斯蘭主義者。

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