東灣奧克蘭(屋崙)980號州際公路週六清晨發生槍擊案,一架車上的乘客面部中槍。

加州公路巡警(CHP)在社交網站發文表示,星期六清晨約4點07分,一架白色Lexus房車在奧克蘭11街入口駛上980公路東行線時,車上兩人聽到由右邊傳來的槍聲,坐在副駕座位的事主下巴中槍,司機立即將中槍事主送往醫院。

當局未有詳細交代事主的情況,呼籲有資料的市民,聯絡加州公路巡警奧克蘭辦公室,電話是(510) 457-2875。

