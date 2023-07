【灣區新聞】奧克蘭近日治安惡化 偷車案上升近五成

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)近來治安惡化,暴力犯罪問題嚴重,日前有大批居民出席社區會議,希望對當局施壓改善治安,並有團體要求當局宣布進入緊急狀態。

東灣奧克蘭居民Barbara Hoffer,兩個月前和朋友在當地餐廳眾多熱鬧的Temescal社區路口遇到暴力搶劫,從此再也不敢帶皮包上街。

案發時搶匪抓住Barbara朋友的長髮拖行,並攻擊Barbara的頭部,將她打倒在地搶走她的皮包。

上週四,Barbara和其他居民擠滿了在奧克蘭Montclair舉行的社區會議,要求地檢官要讓罪犯負起責任,不能抓了又放。

有年長居民在會議上抱怨,這些小孩犯罪竟然都沒有後果,引來全場一片掌聲。

全國有色人種協進會(NAACP)奧克蘭分部,以及當地最大教會的主教Bob Jackson,已致函市府及縣府官員,要求宣布奧克蘭進入緊急狀態,首要原因就是為了大眾安全,認為宣布進入緊急狀態,可以讓奧克蘭獲得州府、縣府與聯邦政府的協助與資源,包括加州高速公路巡警、阿拉米達(Alameda)縣警,以及聯邦警力等。

主教表示,從來沒見到奧克蘭像現在這樣,奧克蘭警方數據顯示,與去年同期相比,今年1月到7月,除了謀殺案下降15%,其他案件幾乎全部都上升,包括搶劫案上升22%、劫車案上升9%、盜竊案上升39%、偷車案上升49%。

東奧克蘭市議員Treva Reid表示,許多根深蒂固的問題沒有解決,引發犯罪危害社區。

這一天,Reid幫忙召集義工擺攤,希望為社區高危人士提供資源,同時也已要求奧克蘭市長宣布進入緊急狀態。

而之前被搶的Barbara曾經當過老師,現在也表示,將爭取當義工的機會,幫忙輔導當地年輕人,目前還不清楚奧克蘭市長是否會宣布進入緊急狀態。

針對全國有色人種協進會(NAACP)奧克蘭分部,以及主教Bob Jackson批評阿拉米達縣地檢官懲罰罪犯不力,地檢官辦公室回應表示感到失望,一位很好的非洲裔主教,以及一個很好的非洲裔組織,會錯誤地描述解讀如此重要的議題。

而根據舊金山紀事報報導,負責調查奧克蘭警方不當行為的民間單位,正面臨人力不足等問題,無法負荷完成現有的案件數量,雖然這些案件之前已經由警方內部風紀組調查過,不過奧克蘭市長盛桃表示,該民間單位的調查報告,是了解警局長久以來問題的第一步,之後才能制定解決方案,為未來負責任和有效監督奠定基礎。

