【財經新聞】美國個人消費開支價格指數回落 反映通脹壓力穩步紓緩

【KTSF 張麗月報導】

最新公佈的個人消費開支價格指數PCE顯示，物價和薪金增長，都趨向進一步冷卻，反映通脹壓力正在穩步紓緩。

這個PCE指數6月份上升3%，比5月份3.8%升幅進一步減慢，按月就上升0.2%，反映出6月份消費物價上升速度是兩年幾以來最慢，而薪金增長在上一季度也有冷卻跡象。

通脹明顯回落，主要因為汽油售價跌，以及雜貨成本的升幅只屬溫和，加上供應鏈在疫情後大致上已經復元過來，新車和二手車、家具和電器的價格也回落。

不過數據也顯示，有部份服務的價格繼續上升，例如餐館的食物價錢，6月份上升0.4%，比一年前同期就上升7.1%。

分析指出，通脹正在穩步冷卻，消費者對經濟感到越來越樂觀，無形中鼓勵人繼續消費，從而刺激增長，而在降低通脹的同時，並沒有引發經濟衰退，這種情況就叫做「經濟軟著陸」。

週五公佈的另一項由密歇根大學做的調查顯示，消費信心指數6月份升至近兩年來最高水平，雖然復元反彈的力度只及疫情期間跌幅大約一半。

經濟專家指出，強勁的就業市場正在催促招聘，也刺激工人的薪金增長，失業率也處於近50年來低位，而通脹正在漸趨緩和，可能達致經濟軟著陸。

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