【灣區新聞】灣區哪個城市租金最高 非舊金山或聖荷西

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區哪個城市的租金最高?不是舊金山、也不是聖荷西,而是中半島Foster City。

根據《舊金山紀事報》引用Apartment List網站的數據,6月份灣區的房租價格,中半島Foster City躍居灣區第一,以兩房公寓來說,每月租金中位數為3,770元,比舊金山同期租金中位數2,564元高出47%。

Foster City是個小通勤城市,人口約34,000人,坐落在海灣沿岸,還有人工運河增添景緻,該市除了有高品質的學校,還有絕佳的治安,自2010年以來,僅有兩宗凶殺案。

Foster City 6月份的兩房單位中位價3,770元,比舊金山同期中位價高出近1,200元,也比柏克萊市高出超過1,700元。

不過回溯到2017年,該市的房租中位數就已超過3千元,六年來一直被視為灣區最昂貴的城市之一.

房地產專家指出,多數靠近高科技重鎮的通勤城市,位置方便、對兒童友善,以及氣候宜人,受到許多高收入的高科技人士青睞。

不過該市坐落在昔日的潮汐沼澤上,有海灣和湖泊穿越,隨著海平面上升,也面臨更高的洪水風險,只是許多當地居民還不是太擔心這個問題。

至於其他城市的房租,東灣Dublin以3,763元緊隨在後,第三是Emeryville 3,439元,第四是南灣Cupertino 3,432元,第五則是San Mateo市3,034元。

至於灣區三大城市,舊金山2,564元位居第13,這個數據已經包括受到租金管制的出租公寓,聖荷西則是以2,552元位居第14。

