【KTSF 朱慧琪報導】

福特車廠(Ford)宣佈召回修理87萬輛F-150卡車,原因是有駕駛人士報告電動剎車系統無故自動啟動。

今次受影響的型號是福特2021年至2023年出產的F-150卡車,涉及87萬輛。

福特指出,部分汽車的電動剎車系統,試過在汽車行駛時自動剎車,增加撞車的風險。

目前福特已經收到299宗報告,車主表示,電動剎車系統無故自動啟動,其中19宗是在汽車行駛時發生。

不過福特表示,至今未收到任何撞車或受傷的報告。

受影響的車主,應該會在9月11日收到召回信,預約到經銷商免費維修汽車,車主亦可以在之前聯絡經銷商檢查車輛。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。