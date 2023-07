【KTSF】

東灣Contra Costa縣近日來出現針對屋主的欺詐事件,當地政府呼籲民眾提高警惕。

Contra Costa縣許多屋主號稱收到看似出自官方的信件,內容說要通知他們有一項服務,可以降低屋主的地稅,信件說,可以交40元的申請費,和未來省下的錢之中的30%。

加州司法部表示,這些涉及欺詐的信件,經常會說是“稅務重估”或“稅務修改”,有時候甚至會威脅收信人,要是不在某個截止日期前回應,就會被罰款。

Contra Costa縣官員澄清,該縣不會因為重新評估屋主的地稅而收錢,而要是屋主需要政府重估地稅,可以向該縣的估值官辦公室提出申請,這項申請是免費的。

有關當局呼籲民眾,要是沒有要求取得某項服務,就不需要付任何的錢,而接到這類欺詐信件的話,可以向司法部的公共詢問小組報告。

