影評：社交媒體推動招魂流行的《回應我》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一群青少年玩的招魂遊戲,視頻在社交媒體廣傳之後,越玩越兇。

今天的青少年,社交媒體流行的事物,在極短的時間內廣傳,就讓大家一窩蜂的尋樂。澳洲一個城市中的一群青少年,找到一支由陶瓷包裹的人手,從中招魂。要招魂的話,必須握著這隻手,說”跟我說話“,就可以見到招來的鬼魂,然後允許這鬼魂上身。鬼魂能夠和周圍的人說話。當事人則能夠感受到幽靈世界的種種事物。但是這遊戲也不能玩得太久,超過90秒的話,招來的鬼魂就會不想要走。

Mia 和她的密友Jade,也和眾人玩這遊戲,而Jade 的弟弟Riley 也對遊戲好奇。但是上他身的,卻是Mia 死去的母親。Mia 想和母親談話,也就允許招魂超過90秒,而Riley 就被困在幽靈世界中受折磨。Mia 基於要救出Riley,還有要和母親溝通,也就做出越來越大膽的舉動。

這是澳洲兄弟Danny 和Michael Philippou 導演的首部影片。今年初在著名的Sundance 電影節中展出。招魂鏡頭帶有恐怖,但觀眾相信劇中人物的解釋,就逐漸消除了這驚悚的感覺。但後來的一些暴力鏡頭,又讓觀眾感受其中的恐怖感,顯示了導演掌握了觀眾的思潮。

澳洲近幾年有幾部驚悚片,其中的原創性和恐怖感,例如2014年的《鬼敲門 The Babadook》,已經成為這片種之中,突出的作品。這部《回應我 Talk to Me》記錄了今天社會社交媒體的力量,也已經有成為經典鬼片的特徵。看完之後,成為愛好電影觀眾回味和談話的焦點,或許還會有延續篇出現的可能。

《回應我 Talk to Me》給觀眾一個在夏天到電影院感受刺激的機會。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://a24films.com/films/talk-to-me

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Talk to Me” Review: Why conjuring of spirits and social media should not mix

“Screening Room” reviews “Talk to Me”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://a24films.com/films/talk-to-me

Now in theatres