【灣區新聞】USPS在舊金山有幾百個職位空缺待聘（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

美國郵政(USPS)現時在舊金山有幾百個職位空缺,市內一間郵局開設招聘中心,求職者無需預約,可以一站式處理申請手續,並有美國郵政職員當場協助。

USPS表示,建設一股穩定和具自發性的勞動力,是他們十年計劃的一部分。

現時整個灣區有接近一千個職位空缺,當中舊金山有幾百個職位需要填補,包括郵件處理、郵差、貨車司機、維修和清潔工人等等。

新的招聘中心位於灣景區Evans Avenue 1300號的郵局,求職者不用預約,可以在星期一至五上午10點至下午3點來到招聘中心,應徵過程會有專人協助。

申請人需要高中畢業或擁有GED文憑,部分職位需要考試。

美國郵政舊金山局長Doug Smith說:「這個一站式招聘中心簡化求職過程,美國郵政創新的申請程序,為招聘員工而簡化程序。」

USPS表示,郵差職位起薪時薪是22元,而貨車司機時薪超過30元,有晉升機會、培訓和聯邦的福利。

Smith說:「我們是全國其中一個最多元的機構,很多員工來自不同行業,入職時擁有不同的技能。」

根據USPS資料,女性職員佔整體員工約四成六,有色人種佔一半,亞裔員工佔7%,佔員工總數不足一成。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。