【國際新聞】白宮據報不邀請李家超出席APEC會議

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據報美國白宮決定，不邀請香港特區行政長官李家超出席11月在三藩市舉行的亞太經合組織領導人會議。李家超說按大會規矩，主辦方要邀請所有成員經濟體的領導人，香港特區會按規則和習慣出席。

APEC會議每年都會舉行，主辦方會發信邀請所有成員國家或經濟體的領導人出席，去年在曼谷的會議李家超都有出席，今年的會議11月在美國三藩市舉行。因國安法被制裁禁止入境美國的李家超能否出席仍是未知數。

《華盛頓郵報》引述華府官員消息指，美國白宮決定不邀請李家超出席會議。

報道引述美方官員指，即使李家超被制裁，香港仍可派另一名高級代表出席，無阻香港參與會議。

白宮拒絕回應，只是說期待所有APEC成員代表團參加會議，但要按照美國法律法規。

中國駐美大使館發言人表示強烈反對，認為美國的決定是違反APEC規定，違背美方作出的承諾。

李家超說，香港會按組織的規則及慣例出席。

李家超說：「我已多次說過，在這階段我希望APEC的主辦方、東道主會按APEC一貫的指引、做法及慣例，發信邀請成員經濟體的領導人出席，香港特區會按APEC的指引、規則和習慣出席這次會議。」

李家超說：「（是否即是美方不邀請你出席，你仍會照樣乘坐飛機前往？）我已回答了這問題，我認為你要…我已答了一次又一次，我的立場很清晰，這要留給主辦國做他們該做的事，香港會跟從指引並做我們要做的事，我們會如此做，我們是一個尊重規則的開放經濟體，我也期望所有人跟從指引做事，謝謝。」

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