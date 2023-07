【國際新聞】白宮據報不邀請李家超出席APEC會議

【有線新聞】

據報美國白宮決定,不邀請香港特區行政長官李家超出席11月在三藩市舉行的亞太經合組織領導人會議。李家超說按大會規矩,主辦方要邀請所有成員經濟體的領導人,香港特區會按規則和習慣出席。

APEC會議每年都會舉行,主辦方會發信邀請所有成員國家或經濟體的領導人出席,去年在曼谷的會議李家超都有出席,今年的會議11月在美國三藩市舉行。因國安法被制裁禁止入境美國的李家超能否出席仍是未知數。

《華盛頓郵報》引述華府官員消息指,美國白宮決定不邀請李家超出席會議。

報道引述美方官員指,即使李家超被制裁,香港仍可派另一名高級代表出席,無阻香港參與會議。

白宮拒絕回應,只是說期待所有APEC成員代表團參加會議,但要按照美國法律法規。

中國駐美大使館發言人表示強烈反對,認為美國的決定是違反APEC規定,違背美方作出的承諾。

李家超說,香港會按組織的規則及慣例出席。

李家超說:「我已多次說過,在這階段我希望APEC的主辦方、東道主會按APEC一貫的指引、做法及慣例,發信邀請成員經濟體的領導人出席,香港特區會按APEC的指引、規則和習慣出席這次會議。」

李家超說:「(是否即是美方不邀請你出席,你仍會照樣乘坐飛機前往?)我已回答了這問題,我認為你要…我已答了一次又一次,我的立場很清晰,這要留給主辦國做他們該做的事,香港會跟從指引並做我們要做的事,我們會如此做,我們是一個尊重規則的開放經濟體,我也期望所有人跟從指引做事,謝謝。」

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。