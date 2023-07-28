【全國新聞】聯邦眾院針對UFO召開聽證會 釐清地球是否曾被外星物種接觸（視頻）

July 28, 2023 新聞, 全國消息

【KTSF 傅景竑報導】

觀眾朋友有沒有目睹過空中出現神秘的光束，或難以解釋的飛行物體？聯邦眾議院週三針對這些「不明異常現象」（UFO）召開一場聽證會，要釐清地球是否曾被外星物種接觸，美國政府又隱秘了多少相關資訊，聽證會上的專家爆出多項驚人消息，但網上民眾卻似乎不以為然。

幽浮真實存在，前海軍戰鬥機飛行員Ryan Graves說：「我們聚集此刻，UAP正處於我們的領空。」

至少這些專家們是這麼說的。

Graves說：「這些目擊事件並不罕見或單一的，而是個常態。」

三位在國會眾議院監督委員會作證的專家，都是美國的前軍事或情報人員，他們認為政府必須正視這些「不明空中現象」，並公開現有資訊。

Graves說：「美國人民有權利知道我們空中正發生的事。」

五角大樓在4月時曾表示，正在追蹤大約650件目前無法解釋的不明異常現象，但強調當局並沒有掌握任何外星生命或違反物理的證據。

Graves及前海軍司令David Fravoe則表示，親眼近距離目睹過UAP，而UAP還展現無法形容的操作。

Fravoe說：「我們沒有任何機器能停在半空，然後朝另一方向飛行。」

他們認為這些UAP對美國的飛行員，以及全體大眾構成危險。

Graves說：「如果UAP是外國無人機，那就是個緊迫的國安問題，若是別的東西，那就是一個科學問題，無論哪種情況，不明物體都是飛安一大問題。」

而這場聽證會的高潮點，是當前空軍情報官員David Grusch向眾議員Nancy Mace表示，美國政府自1930年代就開始蒐集外星生物的資訊，並持有墜毀的UAP，而這還不是最驚人的消息。

Mace說：「你若相信我們已掌握墜毀的飛船，那我們有這艘飛船的駕駛員屍體嗎？」

Grusch說：「正如我在News Nation採訪中公開表示的那樣，回收作業中有採集到生物製劑。」

Mace說：「它們屬於人類或非人類的生物製劑？」

Grusch說：「非人類，而這是與我交談過、對於該計劃有直接了解的人所稱，他目前仍在該計劃中。」

這位前情報官員的證詞，指UAP的存在與非人類物種有關，美國政府不但知情，還隱秘消息，雖然Grusch的證詞有待官方的證實，但網上民眾的反應卻大多是帶有嘲諷，或顯得不以為然。

有民眾甚至是推文表示，這些外星人會停止通貨膨脹嗎？他們會降低油價、租金，或麥當勞漢堡的價格嗎？如果無法，請政府盡快結束這場鬧劇。

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