【全國新聞】聯邦眾院針對UFO召開聽證會 釐清地球是否曾被外星物種接觸（視頻）

觀眾朋友有沒有目睹過空中出現神秘的光束,或難以解釋的飛行物體?聯邦眾議院週三針對這些「不明異常現象」(UFO)召開一場聽證會,要釐清地球是否曾被外星物種接觸,美國政府又隱秘了多少相關資訊,聽證會上的專家爆出多項驚人消息,但網上民眾卻似乎不以為然。

幽浮真實存在,前海軍戰鬥機飛行員Ryan Graves說:「我們聚集此刻,UAP正處於我們的領空。」

至少這些專家們是這麼說的。

Graves說:「這些目擊事件並不罕見或單一的,而是個常態。」

三位在國會眾議院監督委員會作證的專家,都是美國的前軍事或情報人員,他們認為政府必須正視這些「不明空中現象」,並公開現有資訊。

Graves說:「美國人民有權利知道我們空中正發生的事。」

五角大樓在4月時曾表示,正在追蹤大約650件目前無法解釋的不明異常現象,但強調當局並沒有掌握任何外星生命或違反物理的證據。

Graves及前海軍司令David Fravoe則表示,親眼近距離目睹過UAP,而UAP還展現無法形容的操作。

Fravoe說:「我們沒有任何機器能停在半空,然後朝另一方向飛行。」

他們認為這些UAP對美國的飛行員,以及全體大眾構成危險。

Graves說:「如果UAP是外國無人機,那就是個緊迫的國安問題,若是別的東西,那就是一個科學問題,無論哪種情況,不明物體都是飛安一大問題。」

而這場聽證會的高潮點,是當前空軍情報官員David Grusch向眾議員Nancy Mace表示,美國政府自1930年代就開始蒐集外星生物的資訊,並持有墜毀的UAP,而這還不是最驚人的消息。

Mace說:「你若相信我們已掌握墜毀的飛船,那我們有這艘飛船的駕駛員屍體嗎?」

Grusch說:「正如我在News Nation採訪中公開表示的那樣,回收作業中有採集到生物製劑。」

Mace說:「它們屬於人類或非人類的生物製劑?」

Grusch說:「非人類,而這是與我交談過、對於該計劃有直接了解的人所稱,他目前仍在該計劃中。」

這位前情報官員的證詞,指UAP的存在與非人類物種有關,美國政府不但知情,還隱秘消息,雖然Grusch的證詞有待官方的證實,但網上民眾的反應卻大多是帶有嘲諷,或顯得不以為然。

有民眾甚至是推文表示,這些外星人會停止通貨膨脹嗎?他們會降低油價、租金,或麥當勞漢堡的價格嗎?如果無法,請政府盡快結束這場鬧劇。

