【灣區新聞】Taylor Swift粉絲通宵在Levi’s球場外排隊購買偶像商品

樂壇天后Taylor Swift巡迥演唱會南灣站舉行在即,數百名粉絲週三晚通宵在南灣Levi’s球場外排隊,購買心頭好商品。

Taylor Swift的演唱會一貫做法,是會在每一站演出前和演出期間設置一輛商品卡車,給沒有門票的粉絲購買商品,包括印有Taylor Swift樣貌的衣服、帽子、杯等物品。

Taylor Swift在Santa Clara的演唱會將於週五和週六舉行,而商品卡車在週四上午10時開賣,不過數百名Taylor Swift的粉絲,週三晚通宵排隊購買心頭好商品,紀念這次的演唱會。

其中排頭位的幾名粉絲,她們半夜左右就到這裡,其中一人說,她在週三晚10點45分出門口。

說:「我半夜來到,不想錯過想買的東西,我認為值得便來這裡,我做到了。」

至於她最想買到甚麼?她說:「我想全部都買,不過最想要黑色,全黑連帽衫,我來此為了全黑連帽衫。」

Taylor Swift的演唱會南灣站將於週五8點開始,目前網上的門票,最便宜是1284元一張。

