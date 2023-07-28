【灣區新聞】Taylor Swift粉絲通宵在Levi’s球場外排隊購買偶像商品

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樂壇天后Taylor Swift巡迥演唱會南灣站舉行在即，數百名粉絲週三晚通宵在南灣Levi’s球場外排隊，購買心頭好商品。

Taylor Swift的演唱會一貫做法，是會在每一站演出前和演出期間設置一輛商品卡車，給沒有門票的粉絲購買商品，包括印有Taylor Swift樣貌的衣服、帽子、杯等物品。

Taylor Swift在Santa Clara的演唱會將於週五和週六舉行，而商品卡車在週四上午10時開賣，不過數百名Taylor Swift的粉絲，週三晚通宵排隊購買心頭好商品，紀念這次的演唱會。

其中排頭位的幾名粉絲，她們半夜左右就到這裡，其中一人說，她在週三晚10點45分出門口。

說：「我半夜來到，不想錯過想買的東西，我認為值得便來這裡，我做到了。」

至於她最想買到甚麼？她說：「我想全部都買，不過最想要黑色，全黑連帽衫，我來此為了全黑連帽衫。」

Taylor Swift的演唱會南灣站將於週五8點開始，目前網上的門票，最便宜是1284元一張。

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