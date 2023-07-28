【灣區新聞】Taylor Swift粉絲通宵在Levi’s球場外排隊購買偶像商品

【KTSF】
樂壇天后Taylor Swift巡迥演唱會南灣站舉行在即，數百名粉絲週三晚通宵在南灣Levi’s球場外排隊，購買心頭好商品。
Taylor Swift的演唱會一貫做法，是會在每一站演出前和演出期間設置一輛商品卡車，給沒有門票的粉絲購買商品，包括印有Taylor Swift樣貌的衣服、帽子、杯等物品。
Taylor Swift在Santa Clara的演唱會將於週五和週六舉行，而商品卡車在週四上午10時開賣，不過數百名Taylor Swift的粉絲，週三晚通宵排隊購買心頭好商品，紀念這次的演唱會。
其中排頭位的幾名粉絲，她們半夜左右就到這裡，其中一人說，她在週三晚10點45分出門口。
說：「我半夜來到，不想錯過想買的東西，我認為值得便來這裡，我做到了。」
至於她最想買到甚麼？她說：「我想全部都買，不過最想要黑色，全黑連帽衫，我來此為了全黑連帽衫。」
Taylor Swift的演唱會南灣站將於週五8點開始，目前網上的門票，最便宜是1284元一張。
(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment