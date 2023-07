【財經新聞】報告指矽谷今年第二季辦公室空置率達歷史性新高

【KTSF 歐志洲報導】

矽谷科技公司近年來的整合,導致一系列裁員行動,和許多地方的辦公樓空置,根據一份新的報導,今年第二季的空置率達到21.6%的歷史性新高。

根據商業地產公司Cushman & Wakefield的報告,定義為Santa Clara縣和Fremont的矽谷,4月到6月的辦公樓空置率,從第一季的18.4%,增加到21.6%。

最嚴重的五個地區是聖荷西機場一帶,空置率高到42%,接下來是Santa Clara的32.5%,Campbell市的30.7%,聖荷西市中心的29.9%,和Mountain View的26.2%。

報告指出,矽谷目前的21.6%的辦公樓空置率,比2010年經濟不景氣時期的19.1%來得更加高。

報告指出,空置率上升的主要因素是,一些公司縮小規模之後,把自身租來的辦公空間放在市場上出租,一些地方也有新的辦公樓出現。

與此同時,一些公司在找辦公樓的時候,也會把焦點放在比較新的辦公樓,這意味著比較舊的建築物比較不討好,一些預計會面對重建的命運。

但是報告也指出,大幅度的裁員,主要是在軟體方面的工作,矽谷一些如硬件、半導體和科技基礎建設方面的表現,抵消了矽谷經濟下滑的可能性。

