【財經新聞】報告指矽谷今年第二季辦公室空置率達歷史性新高

【KTSF 歐志洲報導】

矽谷科技公司近年來的整合，導致一系列裁員行動，和許多地方的辦公樓空置，根據一份新的報導，今年第二季的空置率達到21.6%的歷史性新高。

根據商業地產公司Cushman & Wakefield的報告，定義為Santa Clara縣和Fremont的矽谷，4月到6月的辦公樓空置率，從第一季的18.4%，增加到21.6%。

最嚴重的五個地區是聖荷西機場一帶，空置率高到42%，接下來是Santa Clara的32.5%，Campbell市的30.7%，聖荷西市中心的29.9%，和Mountain View的26.2%。

報告指出，矽谷目前的21.6%的辦公樓空置率，比2010年經濟不景氣時期的19.1%來得更加高。

報告指出，空置率上升的主要因素是，一些公司縮小規模之後，把自身租來的辦公空間放在市場上出租，一些地方也有新的辦公樓出現。

與此同時，一些公司在找辦公樓的時候，也會把焦點放在比較新的辦公樓，這意味著比較舊的建築物比較不討好，一些預計會面對重建的命運。

但是報告也指出，大幅度的裁員，主要是在軟體方面的工作，矽谷一些如硬件、半導體和科技基礎建設方面的表現，抵消了矽谷經濟下滑的可能性。

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