【灣區新聞】舊金山將增聘220名警員 局長寄語學警勿忘初心（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）市長布里德簽署未來兩年的市府預算，當中部份撥款用作增聘多220名警員，以應對近年警員人數下降，警察局長Bill Scott寄語應屆學警，日後不要忘記投考警察的初心。

Scott說：「市民需要我們、依靠我們，我們在工作時不能心情差，每個人都是人，工餘有自己的生活，儘管到了今天，我仍然認為，當你穿上這套制服，你不能心情不好，你不能。」

舊金山警察局長Bill Scott向應屆的學警表示，日後執勤時要緊記自己當初投考警察的原因，他指出，穿起制服就要負上責任去服務市民。

他對於應屆學警樂觀，認為下屆學警人數會達標甚至超標，對於招募情況滿意。

Scott說：「我們會繼續推廣、招募多元化的學員，幸好我們所在的城市和地區還算多元，所以我們主要在舊金山和這區尋找學警，我認為可以繼續向這個方向招聘，我們對此滿意。」

市長布里德表示，這屆學警人數是過去三年最多，她說在警員短缺下，招聘和保留警員固然重要，但警察身為公僕，不能忽視和社區建立良好關係。

布里德說：「身為警察，你的工作是會影響到市民的生活，他們與執法部門的互動，有時好有時壞，要記住我們如何應對很重要，我們要公爾忘私。」

就一名持械男子週三在灣景區被警員射殺的事，布里德形容，警員面臨很多挑戰和困難的決定，希望學警將來可以牢記自己的訓練。

布里德說：「我認為在舊金山和這個警察部門，沒有人打算在執勤時取人性命，在學警獲得培訓和所需的支援後，我希望他們在最具挑戰時，可以使用良好的判斷力，用他們的訓練去做出好決定，雖然這些有時是艱難的決定。」

布里德表示，雖然舊金山現時有500名警員短缺，但開始看到情況有改善，通過新預算除了用作增聘、保留警員，亦會容許警員專注應對罪案，用社區大使等計劃應對非緊急情況。

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