【灣區新聞】舊金山將增聘220名警員 局長寄語學警勿忘初心（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市長布里德簽署未來兩年的市府預算,當中部份撥款用作增聘多220名警員,以應對近年警員人數下降,警察局長Bill Scott寄語應屆學警,日後不要忘記投考警察的初心。

Scott說:「市民需要我們、依靠我們,我們在工作時不能心情差,每個人都是人,工餘有自己的生活,儘管到了今天,我仍然認為,當你穿上這套制服,你不能心情不好,你不能。」

舊金山警察局長Bill Scott向應屆的學警表示,日後執勤時要緊記自己當初投考警察的原因,他指出,穿起制服就要負上責任去服務市民。

他對於應屆學警樂觀,認為下屆學警人數會達標甚至超標,對於招募情況滿意。

Scott說:「我們會繼續推廣、招募多元化的學員,幸好我們所在的城市和地區還算多元,所以我們主要在舊金山和這區尋找學警,我認為可以繼續向這個方向招聘,我們對此滿意。」

市長布里德表示,這屆學警人數是過去三年最多,她說在警員短缺下,招聘和保留警員固然重要,但警察身為公僕,不能忽視和社區建立良好關係。

布里德說:「身為警察,你的工作是會影響到市民的生活,他們與執法部門的互動,有時好有時壞,要記住我們如何應對很重要,我們要公爾忘私。」

就一名持械男子週三在灣景區被警員射殺的事,布里德形容,警員面臨很多挑戰和困難的決定,希望學警將來可以牢記自己的訓練。

布里德說:「我認為在舊金山和這個警察部門,沒有人打算在執勤時取人性命,在學警獲得培訓和所需的支援後,我希望他們在最具挑戰時,可以使用良好的判斷力,用他們的訓練去做出好決定,雖然這些有時是艱難的決定。」

布里德表示,雖然舊金山現時有500名警員短缺,但開始看到情況有改善,通過新預算除了用作增聘、保留警員,亦會容許警員專注應對罪案,用社區大使等計劃應對非緊急情況。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。