【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)日落區先前有開發商計劃興建一棟50層高的公寓大樓,引起爭議,舊金山上訴委員會日前否決了該計劃。

這項興建大樓的計劃遭到社區強烈反對,舊金山城市規劃部門也曾表示,開發商提交的建築計劃不符合舊金山的法律規定。

開發商先前向上訴委員會提出上訴,試圖利用加州的「密度紅利」(Density Bonus)法例來爭取項目的批准,該法例容許開發項目以較多的可負擔住宅數量來換取興建較高的樓層。

舊金山上訴委員會週三晚舉行兩個小時的聽證會後,一致否決了這項摩天大樓計劃,舊金山市參事殷嘉立(Joel Engardio)先前向本台表示,50層大樓太荒謬,開發商的做法完全不合規、不符法律精神。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。