【灣區新聞】舊金山日落區靠近金門公園一民宅發生二級火災

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山（三藩市）日落區19th Ave靠近金門公園的一處民宅，週四晚發生二級火災，當局出動六十多位消防員到場，事件造成兩人受輕傷。

舊金山消防局指出，週四晚約9點左右，位於日落區19th Ave 1242號夾Lincoln Way，靠近金門公園的一處獨立屋住家發生二級火災，牆壁和閣樓都著火，從舊金山消防局發布的影片可以看到，當局封鎖19街北向路段，並出動大批消防車，以及消防人員到場。

舊金山消防局發言人Jonathan Baxter說：「我們有超過65個消防員在撲滅這個二級火災，在一個兩層樓的民宅內

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ACTIVE 2-ALARM FIRE AVOID THE AREA https://t.co/g8Rut1scUE pic.twitter.com/7TCanqLmyQ — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) July 28, 2023

由於大火蔓延迅速，增加了救火的困難，當務之急是避免火勢延燒到周邊其他住家，火勢在兩個多小時後終於受控，沒有影響到其他建築，不過卻造成一名消防員，以及一個民眾共兩人受傷。

Baxter說：「我們有兩人因為火災受傷，兩人的傷勢都屬輕微，應該會沒事

由於日落區19街非常繁忙，受到火災影響，當局一度關閉北向車道。

消防局發言人也呼籲市民，如果鄰居住宅發生火警，而需要疏散的時候，有可能的話，關上房屋裡面的門，但不要上鎖，這樣可以幫助消防員救火，同時減少自己房屋裡的財物損失。

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