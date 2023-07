【灣區新聞】舊金山日落區靠近金門公園一民宅發生二級火災

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山(三藩市)日落區19th Ave靠近金門公園的一處民宅,週四晚發生二級火災,當局出動六十多位消防員到場,事件造成兩人受輕傷。

舊金山消防局指出,週四晚約9點左右,位於日落區19th Ave 1242號夾Lincoln Way,靠近金門公園的一處獨立屋住家發生二級火災,牆壁和閣樓都著火,從舊金山消防局發布的影片可以看到,當局封鎖19街北向路段,並出動大批消防車,以及消防人員到場。

舊金山消防局發言人Jonathan Baxter說:「我們有超過65個消防員在撲滅這個二級火災,在一個兩層樓的民宅內

ACTIVE 2-ALARM FIRE AVOID THE AREA https://t.co/g8Rut1scUE pic.twitter.com/7TCanqLmyQ — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) July 28, 2023

由於大火蔓延迅速,增加了救火的困難,當務之急是避免火勢延燒到周邊其他住家,火勢在兩個多小時後終於受控,沒有影響到其他建築,不過卻造成一名消防員,以及一個民眾共兩人受傷。

Baxter說:「我們有兩人因為火災受傷,兩人的傷勢都屬輕微,應該會沒事

由於日落區19街非常繁忙,受到火災影響,當局一度關閉北向車道。

消防局發言人也呼籲市民,如果鄰居住宅發生火警,而需要疏散的時候,有可能的話,關上房屋裡面的門,但不要上鎖,這樣可以幫助消防員救火,同時減少自己房屋裡的財物損失。

