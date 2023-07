【全國新聞】密歇根州高中生承認槍殺4同學 週五出庭量刑聆訊

【KTSF 張擎鳳報導】

密歇根州一名高中生承認槍殺4名同學,週五再次出庭接受量刑聆訊。

受害人Molly Darnell說:「我聽到三下響聲,感覺是有力量穿門而來。」

密歇根州Oxford高中老師Darnell週五在法庭作證,描述自己中槍一刻,感覺像被熱水灼到。

Darnell說:「我向右跳,感覺左肩向後移動,感覺就像有人用熱水燙我。」

槍手Ethan Crumbley在庭上自述案發前的經過。

Crumbley說:「我要向走廊裡每個人開槍。我會盡力擊倒最多人。」

那天他槍殺了4名同學,另有7人中槍但倖存。

去年10月,他承認了一項恐怖主義致人死亡罪、4項一級謀殺罪和19項其他控罪。

控方引述他的日記指,他在事前幾個月就有計劃做案,第一個目標是有前途而又美麗的女同學。

槍手在日記中曾寫道:「這樣她才能像我一樣受苦」,「自殺太懦弱,人們會忘記我,而我對世界毫無影響,唯一辦法就是在學校開槍」。

辯方表示,槍手並非「無得救的壞分子」。

槍手在日記中寫道:「我內心充滿邪惡也喜歡這樣,但現在不想邪惡下去,我想求助,但父母不聽我,所以我無助。」

本案檢察官在庭上指出,控方必須盡職責鼓起勇氣實事求是,還死者一個公道。

奧克蘭縣檢察官Karen McDonald說:「唯此才能給受害者應有的終極尊重。」

