【全國新聞】密歇根州高中生承認槍殺4同學 週五出庭量刑聆訊

【KTSF 張擎鳳報導】
密歇根州一名高中生承認槍殺4名同學，週五再次出庭接受量刑聆訊。
受害人Molly Darnell說：「我聽到三下響聲，感覺是有力量穿門而來。」
密歇根州Oxford高中老師Darnell週五在法庭作證，描述自己中槍一刻，感覺像被熱水灼到。
Darnell說：「我向右跳,感覺左肩向後移動，感覺就像有人用熱水燙我。」
槍手Ethan Crumbley在庭上自述案發前的經過。
Crumbley說：「我要向走廊裡每個人開槍。我會盡力擊倒最多人。」
那天他槍殺了4名同學，另有7人中槍但倖存。
去年10月，他承認了一項恐怖主義致人死亡罪、4項一級謀殺罪和19項其他控罪。
控方引述他的日記指，他在事前幾個月就有計劃做案，第一個目標是有前途而又美麗的女同學。
槍手在日記中曾寫道：「這樣她才能像我一樣受苦」，「自殺太懦弱，人們會忘記我，而我對世界毫無影響，唯一辦法就是在學校開槍」。
辯方表示，槍手並非「無得救的壞分子」。
槍手在日記中寫道：「我內心充滿邪惡也喜歡這樣，但現在不想邪惡下去，我想求助，但父母不聽我，所以我無助。」
本案檢察官在庭上指出，控方必須盡職責鼓起勇氣實事求是，還死者一個公道。
奧克蘭縣檢察官Karen McDonald說：「唯此才能給受害者應有的終極尊重。」
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