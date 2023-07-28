【灣區新聞】美國哪個城市有最多無家可歸者（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一項新的分析顯示，奧克蘭（屋崙）和洛杉磯的無家可歸率都高於舊金山（三藩市），而西岸城市的無家可歸者比例，就高於東海岸城市。

分析顯示，奧克蘭的無家可歸者比例遠高於舊金山，每10萬居民中有1,147人無家可歸，而舊金山為887人。

舊金山當局的報告發現，西岸大城市的總體無家可歸率高於許多東岸城市，報告發現，加州每天的無家可歸人數超過17萬，大約是第二高的紐約州的兩倍。

研究亦發現，高昂的住屋開支，是造成民眾無家可歸的主要原因，舊金山在某方面的表現，比加州其他城市較差，例如青年無家可歸，但在其他範疇上有表現就較好，包括無家可歸的家庭比例，無家可歸人士住在車內的比例等。

但報告亦揭示了無家可歸問題對加州，尤其是灣區造成的嚴重影響，例如是舊金山的應對危機行動和數百萬美元的投資，從2019年到2022年，令舊金山無家可歸的人數下降了3%，東灣柏克萊也下降了5%，但奧克蘭則增長了24%，沙加緬度增長了67%。

在過去幾年中，舊金山無家可歸者人數下降幅度是西岸城市中最大的，下降了15%，舊金山只有一半以上的無家可歸者沒有得到庇護，但在柏克萊和聖荷西，這一比例就高達4分之3。

舊金山表示，為所有無家可歸的人口提供庇護所和臨時住房，將花費10億美元，舊金山每100個無家可歸者，可用的臨時收容床位數量排名第四，高於Alameda縣、洛杉磯縣和Santa Clara縣，僅次於沙加緬度縣。。

此外，舊金山的永久性支援住宅數量，按每十萬市民的比例計算位居第二，排第一位是首都華盛頓。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。