【灣區新聞】美國哪個城市有最多無家可歸者（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一項新的分析顯示,奧克蘭(屋崙)和洛杉磯的無家可歸率都高於舊金山(三藩市),而西岸城市的無家可歸者比例,就高於東海岸城市。

分析顯示,奧克蘭的無家可歸者比例遠高於舊金山,每10萬居民中有1,147人無家可歸,而舊金山為887人。

舊金山當局的報告發現,西岸大城市的總體無家可歸率高於許多東岸城市,報告發現,加州每天的無家可歸人數超過17萬,大約是第二高的紐約州的兩倍。

研究亦發現,高昂的住屋開支,是造成民眾無家可歸的主要原因,舊金山在某方面的表現,比加州其他城市較差,例如青年無家可歸,但在其他範疇上有表現就較好,包括無家可歸的家庭比例,無家可歸人士住在車內的比例等。

但報告亦揭示了無家可歸問題對加州,尤其是灣區造成的嚴重影響,例如是舊金山的應對危機行動和數百萬美元的投資,從2019年到2022年,令舊金山無家可歸的人數下降了3%,東灣柏克萊也下降了5%,但奧克蘭則增長了24%,沙加緬度增長了67%。

在過去幾年中,舊金山無家可歸者人數下降幅度是西岸城市中最大的,下降了15%,舊金山只有一半以上的無家可歸者沒有得到庇護,但在柏克萊和聖荷西,這一比例就高達4分之3。

舊金山表示,為所有無家可歸的人口提供庇護所和臨時住房,將花費10億美元,舊金山每100個無家可歸者,可用的臨時收容床位數量排名第四,高於Alameda縣、洛杉磯縣和Santa Clara縣,僅次於沙加緬度縣。。

此外,舊金山的永久性支援住宅數量,按每十萬市民的比例計算位居第二,排第一位是首都華盛頓。

