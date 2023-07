【KTSF】

去年全國有48,117人死於槍械,平均每11分鐘就有一個人中槍死亡,而值得關注的是,用槍械自殺的人數再創新高。

Johns Hopkins大學分析聯邦疾控中心(CDC)的數據指出,2022年,全國有接近27,000人用槍械自殺,較對上一年增加1.6%。

研究指出,美國的槍械暴力,是連續第五年造成1至19歲兒童與青少年死亡的主要原因。

另外,研究指出,非洲裔兒童與青少年死於槍械的機會是其他族裔的20倍,非洲裔青少年用槍自殺的個案數目首次超過白人。

聯邦去年開始設立全國通用的988防止自殺熱線,為面對情緒危機的人士提供即時的幫助。

