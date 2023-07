【KTSF】

美國汽油價格攀升至八個月來的高位。

三天內,汽油價格上漲了12仙,根據AAA的數據,週四全國汽油平均價格上漲了2個仙,達到每加侖3元71仙。

這是八個月來的最高水平,但這仍遠低於去年的汽油價格,去年6月是每加侖5元以上。

汽油突然上漲的部份原因是原油價格上漲,此外,也同經濟衰退擔憂消退和OPEC減產有關。

另一個潛在問題是酷熱天氣,由於極端氣溫,一些煉油廠,包括至少一間Exxon煉油廠,最近幾天必須展開維修工程。

