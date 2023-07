【KTSF】

聯邦貿易委員會(FTC)正在為一項反壟斷訴訟而做定案工作,該項訴訟最終可能導致Amazon部份業務要分拆。

這項訴訟預計將集中在幾個領域,包括Amazon Prime、Amazon的規則和政策,因為FTC指Amazon的規則,將競爭對手網站較低的商品價格封鎖,而該公司的政策也迫使商家使用Amazon物流和廣告服務。

報導指,這項訴訟預計最早將於8月初展開,一旦告得入,法院可能會下令重組這間市值1.3萬億元的公司。

