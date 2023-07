【有線新聞】

美國前總統特朗普機密文件案,再面臨三項新控罪。

檢察官指特朗普去年6月,於調查人員到過佛羅里達州海湖莊園後,涉嫌指示刪除閉路電視片段,被起訴妨礙司法公正和蓄意保留國防資訊。

控方指片段捕捉到另一被告、特朗普助理瑙塔,將機密文件搬入及搬出儲物室,是案件重要證據。

而協助特朗普刪除影片的一名員工,則涉嫌對調查人員說謊,聲稱並無參與搬運機密文件,被控妨礙司法公正以及虛假陳述等罪。

