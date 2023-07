【全國新聞】Google網絡安全公司指有親中勢力利用虛假信息侵蝕美國民主體制（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

Google旗下的一家網絡安全公司日前透露,有親中勢力正在利用精密的虛假信息策略,試圖在美國境內侵蝕民主體制,有許多美國人甚至在不知情的情況下,配合參與了反美宣傳。

去年夏天在首都華盛頓舉行的一場抗議活動,與許多其他的抗議活動看似相同,但在Google的網絡安全專家眼裡,事有蹊蹺。

這些抗議者據信是由一個公關公司聘請,該公司又與中國官媒有關聯。

Mandiant首席分析師John Hultquist說:「這些抗議活動本質上,是親中的宣傳行動。」

Hultquist是Google旗下的網絡安全公司Mandiant的首席分析師。

Mandiant在本星期發布一份報告,指控一家自稱與中國官媒有「合作夥伴」關係的公關公司,僱用不知情的美國人,在華盛頓組織抗議活動。

Hultquist說:「他們很長一段時間,基本上是一個”網軍工場”,而他們的戰術確實升級了,能號召機動性的抗議活動,並最終去了白宮前面,這是非常激進的戰術。」

Hultquist指,這間公關公司的目標,是傳播親中大外宣,並煽動美國境內的分歧。

Tangible Reality Creative Services執行長Imani WJ Wright說:「我們舉行了一場示威,直接涉及BLM黑命貴和支持墮胎權活動。」

24歲的Wright來自巴爾的摩,他向CNN記者表示,自己是透過知名的自由業網站Upwork被聘請舉行抗議活動

Wright說:「感覺上沒差別,以往我會被指派去這去那,參加活動、收集資料,拍拍照、錄影、抄寫。」

Wright表示,他首先是被要求以記者身份報導國際宗教自由峰會,隨後他們要求舉辦抗議活動,但他表示,他並不知情,自己正為一個宣揚親中信息的公司工作。

Wright說:「並無反美,我要再次強調這一點,並無反美的感覺,他們問道:你能舉辦啥示威活動?你願意做這樣的事嗎?你有什麼想法?我回應,我重視兩件事:BLM黑人生命寶貴,以及聯邦最高法院對墮胎做出的裁決。」

Wright是一名企業家、音樂家,以及活動家,他管理自己的公司,並曾在甘迺迪中心演出過。

就像許多利用「零工經濟」賺取外快的美國人一樣,他在Upwork等平台出售各種自由業服務,這些交易往往是在匿名的情況下發生。

記者說:「接下這份工作時,你有跟任何人通話嗎?」

Wright說:「我並沒有,而這不算異常。」

這個讓僱主保持匿名的選項,對於進行秘密「認知戰」的組織來說是一大幫助。

Hultquist說:「我認為民眾普遍不知道,他們在為誰工作,秘密認知戰一直都存在,但在過去十年中,這種能力確實呈爆炸式增長。」

舉辦了一場抗議的三個月後,同一個聯繫人又要求Wright再發起另一次抗議,這次是反對美國針對新疆地區生產的商品所發出的禁令,中國被指控嚴重侵犯維吾爾族穆斯林的人權。

Wright說:「當我們被問到這計劃時,我和團隊中的很多人都認為美國做得對,要停止在該地區的生產,所以我的回應是:我們不要片面講述這個故事,我們要以中立的觀點敘事。」

Wright表示,他最後同意舉行一場假的抗議活動,並錄下影片,供僱主當成一部紀錄片中的題材,不料僱主口中的紀錄片至今未問世,假抗議活動的片段,反而被親中團體發佈到社群媒體上,作為實質抗議活動的題材。

記者說:「你顯然是個聰明人,為了一部紀錄片而辦一場示威,你肯定有覺得這件事不對勁。」

Wright說:「我的確是這麼認為。」

記者說:「但當他們來找你搞一場示威,與中國及國安有關的能源政策…」

Wright說:「不,整件事並不讓我感到不對勁。」

記者說:「你不感到有警訊嗎?」

Wright說:「沒有,有的話,我與我的公司也不會參與。」

記者說:「若這些活動與北京有關聯,對你來說有關係嗎?」

Wright說:「當然,如果這個組織是反美的,如果它會阻礙、擾亂,或對美國人民造成傷害,那麼我百分之百在意,我怎麼能不在意呢?」

但這些抗議活動的圖片,不只是流傳在社交媒體上,亞利桑那州的新聞網站AZ Central就出現一項報導,關於在華盛頓發生的抗議活動,這個親中組織疑似利用媒體手段,將他們所花錢發動的虛假示威魚目混珠,發佈到真正的美國新聞網站上試圖帶風向,AZ Central得知是錯誤信息後,已經將該報導刪除。

中國駐華盛頓大使館發言人事後向CNN表示,並不知情任何關於Mandiant報告中所提出的活動,也重申中國一貫堅持不干涉他國內政及事務。

而Wright所用的自由業平台Upwork則發聲明表示,這個親中組織的作為,明顯違反了其服務條款。

