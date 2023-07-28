【全國新聞】拜登宣布連串措施 協助受熱浪侵襲社區

July 28, 2023 新聞, 全國消息
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

面對持續破紀錄的高溫，總統拜登週四宣布連串措施，協助受到熱浪侵襲的社區，當中包括更容易取用食水。

氣象當局指出，全美有近四成人口正受到破紀錄的熱浪侵襲，7月美國西南部的州份已經錄得破紀錄高溫，其中阿里桑那州的鳳凰城，被認為是最酷熱的大城市，當地已經連續27天的氣溫衝破110度或以上。

預測首都華盛頓的氣溫，週五將會升至華氏110度。

拜登週五在白宮與多個部門舉行視像會議，他宣布一連串額外的措施，去紓緩一下熱浪帶來的衝擊，當中包括指示勞工部加緊檢查有潛在危險的工作場所，好像農場和建築地盤等，並且加強執法檢控違反安全規例的僱主。

同時勞工部也會簽發危險警報，通知僱主和僱員，如何在極端炎熱天氣下受到保護。

根據聯邦數據，在過去12年有436名工人，因為過熱而在工作場所死亡。

另外，拜登政府也計劃耗資700萬元，去研發更詳盡的天氣預測警報，以及撥款1.5億元給加州、科羅拉多和華盛頓等州份，去鞏固食水基建設施。

拜登又說，在美國，極端酷熱是與天氣有關的頭號殺手，就算一些地方以前都經歷過極端炎熱天氣，但都未試過好像現時這樣酷熱和熱得這麼長時間。

拜登正面對來自民主黨的同僚，以及環保組織的壓力去解決當前氣候變化帶來的即時衝擊，例如宣布「氣候緊急狀態」，但拜登至今拒絕這樣做。

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