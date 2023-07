【全國新聞】拜登宣布連串措施 協助受熱浪侵襲社區

【KTSF 張麗月報導】

面對持續破紀錄的高溫,總統拜登週四宣布連串措施,協助受到熱浪侵襲的社區,當中包括更容易取用食水。

氣象當局指出,全美有近四成人口正受到破紀錄的熱浪侵襲,7月美國西南部的州份已經錄得破紀錄高溫,其中阿里桑那州的鳳凰城,被認為是最酷熱的大城市,當地已經連續27天的氣溫衝破110度或以上。

預測首都華盛頓的氣溫,週五將會升至華氏110度。

拜登週五在白宮與多個部門舉行視像會議,他宣布一連串額外的措施,去紓緩一下熱浪帶來的衝擊,當中包括指示勞工部加緊檢查有潛在危險的工作場所,好像農場和建築地盤等,並且加強執法檢控違反安全規例的僱主。

同時勞工部也會簽發危險警報,通知僱主和僱員,如何在極端炎熱天氣下受到保護。

根據聯邦數據,在過去12年有436名工人,因為過熱而在工作場所死亡。

另外,拜登政府也計劃耗資700萬元,去研發更詳盡的天氣預測警報,以及撥款1.5億元給加州、科羅拉多和華盛頓等州份,去鞏固食水基建設施。

拜登又說,在美國,極端酷熱是與天氣有關的頭號殺手,就算一些地方以前都經歷過極端炎熱天氣,但都未試過好像現時這樣酷熱和熱得這麼長時間。

拜登正面對來自民主黨的同僚,以及環保組織的壓力去解決當前氣候變化帶來的即時衝擊,例如宣布「氣候緊急狀態」,但拜登至今拒絕這樣做。

