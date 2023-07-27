【灣區新聞】流行樂壇天后Taylor Swift演唱會將為本地帶來甚麼經濟效益（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

流行樂壇天后Taylor Swift演唱會所到之處都吸引大批歌迷追隨，有研究機構就預估，她光是在The Eras Tour美國巡演的部份，總計會帶來50億美元經濟效益，Taylor Swift本週五和週六將在南灣Levi’s球場各舉辦一場演唱會，將為本地帶來甚麼經濟效益？附近華裔商家又怎麼看呢？

Taylor Swift 在Levi’s球場的演唱會本週五、週六各有一場演出，球場已經打出預告，不只本地歌迷瘋狂，還有大批外地歌迷也將陸續湧入灣區，人潮意味著大量的商機。

緊鄰球場的小型商業廣場，這家pizza店業者就非常興奮，老闆透露，2017年Taylor Swift到這裡演唱時就接到她的生意。

餐廳業者Peter說：「上次她來時，我想是她經理或相關的人，訂了很多pizza，晚上給她的員工吃，她人真的很好，我們也準備好提前訂貨，我現在就要做庫存，以確保為她作好準備，是好時機。」

這次她重回球場開唱，老闆說已經做了充分的準備。

Peter說：「（你會增加人手嗎？）當然要，每個人都會全天待命，我們將人手補齊，所有人都準備就緒，預期粉絲湧來。」

上個月研究機構QuestionPro就預估，Taylor Swift的The Eras Tour演唱會，光在美國的部份，就能帶動約50億美元的經濟效益，顯示她的經濟影響力不容小覷。

華裔聖塔克拉拉縣議員李洲曉，從先前其他城市經驗預估，演唱會將為Santa Clara帶來很大的經濟效益，也希望歌迷們多消費帶動當地稅收。

李洲曉 Otto Lee說：「我看其他的城市，他們帶來超過4千萬至5千萬，一個演唱會，就是差不多超過5千萬的錢，好像其他城市費城、辛辛那提都講過，所以對我們的影響應該也滿大，當然我們也知道，好多時候人家來了除了買了票之外，也會去在我們住幾個晚上，例如一個週末，可能除了去演唱會之外，也會去其他的地方，好像Great America。」

那些商業能從中受益呢？直接影響到的主要還是觀光旅遊業。

李洲曉說：「酒店啊或者是餐館方面，一定會比較繁忙，好像說，我們酒店已經超過98%的訂房率，在這個週末，因為演唱會在Santa Clara這邊，另外，也說了我們VTA公車、BART全部也加了班。」

由於Levi’s球場就在聖塔克拉拉會議中心旁邊，附近旅館林立，但緊鄰球場的幾家旅館，不是已經爆滿，就是價格高昂。

以Hilton Santa Clara來說，官網上星期五入住星期六退房的房間，已經全部售之一空，而同樣緊鄰球場的Hyatt Regency Santa Clara，上有僅存的少數空房，但一晚雙床房要價超過600元。

不過Taylor Swift旋風，對於當地華裔小商業又意味著甚麼呢？

球場附近商業廣場內的這家泡沫茶飲店，業者並不準備增加人手，因為從過去經驗來看，人潮都是經過，但不會消費。

泡沫茶飲店Tony說：「我不認為這個音樂會會幫助，其實去的人是不會來我們的店的。」

在Sunnyvale經營中餐館御景閣的黃禕尹，則期待人潮的到來。

黃禕尹說：「希望是會有一定的人潮人流那樣的，但是不到這個週末，不知道會不會這樣的發生，（那你們會做甚麼額外的準備嗎？因應人流的到來？）我們沒有說特別準備，其實我們的準備工作，週末一般都是挺忙的，所以我們就是按一個挺忙的期待，去做準備工作。」

黃老闆的餐廳就在Sunnyvale Ramada Inn，不過從過去Levi’s球場，有大型活動的經驗來看，儘管會有一些酒店住客過來消費，但其他顧客可能反而少了。

黃老闆說：「外面想要來的人，就是有一些人可能就招呼親朋親友來吃一個大餐的，反而就害怕了，就說那邊會塞車，那邊會有道路管制那樣。」

儘管這兩場演唱會門票已經售之一空，在其他網站和社交平台上，轉賣的門票倒是還有很多，但價錢就水漲船高，至少一千多元起跳，這些檯面下的經濟效益恐怕金額也不小。

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