【灣區新聞】流行樂壇天后Taylor Swift演唱會將為本地帶來甚麼經濟效益（視頻）

流行樂壇天后Taylor Swift演唱會所到之處都吸引大批歌迷追隨,有研究機構就預估,她光是在The Eras Tour美國巡演的部份,總計會帶來50億美元經濟效益,Taylor Swift本週五和週六將在南灣Levi’s球場各舉辦一場演唱會,將為本地帶來甚麼經濟效益?附近華裔商家又怎麼看呢?

Taylor Swift 在Levi’s球場的演唱會本週五、週六各有一場演出,球場已經打出預告,不只本地歌迷瘋狂,還有大批外地歌迷也將陸續湧入灣區,人潮意味著大量的商機。

緊鄰球場的小型商業廣場,這家pizza店業者就非常興奮,老闆透露,2017年Taylor Swift到這裡演唱時就接到她的生意。

餐廳業者Peter說:「上次她來時,我想是她經理或相關的人,訂了很多pizza,晚上給她的員工吃,她人真的很好,我們也準備好提前訂貨,我現在就要做庫存,以確保為她作好準備,是好時機。」

這次她重回球場開唱,老闆說已經做了充分的準備。

Peter說:「(你會增加人手嗎?)當然要,每個人都會全天待命,我們將人手補齊,所有人都準備就緒,預期粉絲湧來。」

上個月研究機構QuestionPro就預估,Taylor Swift的The Eras Tour演唱會,光在美國的部份,就能帶動約50億美元的經濟效益,顯示她的經濟影響力不容小覷。

華裔聖塔克拉拉縣議員李洲曉,從先前其他城市經驗預估,演唱會將為Santa Clara帶來很大的經濟效益,也希望歌迷們多消費帶動當地稅收。

李洲曉 Otto Lee說:「我看其他的城市,他們帶來超過4千萬至5千萬,一個演唱會,就是差不多超過5千萬的錢,好像其他城市費城、辛辛那提都講過,所以對我們的影響應該也滿大,當然我們也知道,好多時候人家來了除了買了票之外,也會去在我們住幾個晚上,例如一個週末,可能除了去演唱會之外,也會去其他的地方,好像Great America。」

那些商業能從中受益呢?直接影響到的主要還是觀光旅遊業。

李洲曉說:「酒店啊或者是餐館方面,一定會比較繁忙,好像說,我們酒店已經超過98%的訂房率,在這個週末,因為演唱會在Santa Clara這邊,另外,也說了我們VTA公車、BART全部也加了班。」

由於Levi’s球場就在聖塔克拉拉會議中心旁邊,附近旅館林立,但緊鄰球場的幾家旅館,不是已經爆滿,就是價格高昂。

以Hilton Santa Clara來說,官網上星期五入住星期六退房的房間,已經全部售之一空,而同樣緊鄰球場的Hyatt Regency Santa Clara,上有僅存的少數空房,但一晚雙床房要價超過600元。

不過Taylor Swift旋風,對於當地華裔小商業又意味著甚麼呢?

球場附近商業廣場內的這家泡沫茶飲店,業者並不準備增加人手,因為從過去經驗來看,人潮都是經過,但不會消費。

泡沫茶飲店Tony說:「我不認為這個音樂會會幫助,其實去的人是不會來我們的店的。」

在Sunnyvale經營中餐館御景閣的黃禕尹,則期待人潮的到來。

黃禕尹說:「希望是會有一定的人潮人流那樣的,但是不到這個週末,不知道會不會這樣的發生,(那你們會做甚麼額外的準備嗎?因應人流的到來?)我們沒有說特別準備,其實我們的準備工作,週末一般都是挺忙的,所以我們就是按一個挺忙的期待,去做準備工作。」

黃老闆的餐廳就在Sunnyvale Ramada Inn,不過從過去Levi’s球場,有大型活動的經驗來看,儘管會有一些酒店住客過來消費,但其他顧客可能反而少了。

黃老闆說:「外面想要來的人,就是有一些人可能就招呼親朋親友來吃一個大餐的,反而就害怕了,就說那邊會塞車,那邊會有道路管制那樣。」

儘管這兩場演唱會門票已經售之一空,在其他網站和社交平台上,轉賣的門票倒是還有很多,但價錢就水漲船高,至少一千多元起跳,這些檯面下的經濟效益恐怕金額也不小。

