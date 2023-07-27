【灣區新聞】舊金山地檢官與警察局長就多宗亞太裔長者襲擊案召開記者會（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

本台日前報導，上週五有一名男子在舊金山（三藩市）涉嫌無故襲擊一名88歲的華裔婆婆，舊金山地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）週三同警察局長，針對近期多宗亞太裔長者遭襲擊的案件召開記者會。

謝安宜說：「我們最近看到，針對亞裔社區長者的襲擊是完全不可接受的，我和舊金山的執法部門或市區領袖都不會容忍的。」

舊金山警察局長Bill Scott也呼應地檢官謝安宜的強烈譴責，指這些襲擊事件是針對亞太裔社區中最易受傷害的長者。

Scott說：「我們所看到針對亞太裔社區長者的攻擊，以及相關行為都是不可接受的，這是不可接受的。」

事發在上星期五上午11點多，27歲男子James Lee Ramsey涉嫌向一名男子吐口水，並將一名88歲華裔婆婆踢倒在地，之後一群市民合作將Ramsey制服，舊金山警方在到場後將他拘捕。

88歲的梁婆婆則被送醫，她的頭部受傷、肋骨斷裂，目前留院當中，傷勢仍然嚴重。

地檢處週二宣佈向Ramsey起訴多宗重罪，包括企圖傷害他人，以致造成嚴重身體傷害，襲擊致造成嚴重身體傷害及虐老，他亦因涉嫌向另一名事主吐口水，而被控襲擊輕罪，另外被控一宗破壞公物輕罪。

Ramsey週二下午提堂，法院基於他對公眾構成威脅，同意在審判前將他還押，不得保釋。

但這宗案件並不是Ramsey首次涉嫌襲擊亞裔人士，他曾在2021年，因無故襲擊奧克蘭華裔社區領袖陳錫澎，而被判三年刑期，但在服刑一年多後就出獄，Ramsey疑似患有思覺失調。

謝安宜週三表示，未獲得被告精神方面的確切資訊，而也有媒體提問，根據被告的前科，本案是否構成仇恨犯罪。

謝安宜說：「我們必須能夠毫無疑點地證明罪行是出於仇恨或偏見，這宗案件目前處於初步的調查階段，我的辦公室將取得以前的起訴文件，研究所有的資料。」

而這宗華裔長者襲擊案也不是近期的唯一一宗，警察局長週三表示，舊金山在7月份就有至少3名亞太裔社區的長者遭攻擊，包括本星期在Ingleside區襲擊長者的案件，以及幾週前在Bayview區發生的致命案件。

局長表示，警方仍在調查以上三宗案件，若民眾有任何相關資訊，或是要舉報仇恨案件，可撥打(415)558-5588，該專線提供國語及粵語服務。

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