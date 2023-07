【灣區新聞】舊金山地檢官與警察局長就多宗亞太裔長者襲擊案召開記者會（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

本台日前報導,上週五有一名男子在舊金山(三藩市)涉嫌無故襲擊一名88歲的華裔婆婆,舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)週三同警察局長,針對近期多宗亞太裔長者遭襲擊的案件召開記者會。

謝安宜說:「我們最近看到,針對亞裔社區長者的襲擊是完全不可接受的,我和舊金山的執法部門或市區領袖都不會容忍的。」

舊金山警察局長Bill Scott也呼應地檢官謝安宜的強烈譴責,指這些襲擊事件是針對亞太裔社區中最易受傷害的長者。

Scott說:「我們所看到針對亞太裔社區長者的攻擊,以及相關行為都是不可接受的,這是不可接受的。」

事發在上星期五上午11點多,27歲男子James Lee Ramsey涉嫌向一名男子吐口水,並將一名88歲華裔婆婆踢倒在地,之後一群市民合作將Ramsey制服,舊金山警方在到場後將他拘捕。

88歲的梁婆婆則被送醫,她的頭部受傷、肋骨斷裂,目前留院當中,傷勢仍然嚴重。

地檢處週二宣佈向Ramsey起訴多宗重罪,包括企圖傷害他人,以致造成嚴重身體傷害,襲擊致造成嚴重身體傷害及虐老,他亦因涉嫌向另一名事主吐口水,而被控襲擊輕罪,另外被控一宗破壞公物輕罪。

Ramsey週二下午提堂,法院基於他對公眾構成威脅,同意在審判前將他還押,不得保釋。

但這宗案件並不是Ramsey首次涉嫌襲擊亞裔人士,他曾在2021年,因無故襲擊奧克蘭華裔社區領袖陳錫澎,而被判三年刑期,但在服刑一年多後就出獄,Ramsey疑似患有思覺失調。

謝安宜週三表示,未獲得被告精神方面的確切資訊,而也有媒體提問,根據被告的前科,本案是否構成仇恨犯罪。

謝安宜說:「我們必須能夠毫無疑點地證明罪行是出於仇恨或偏見,這宗案件目前處於初步的調查階段,我的辦公室將取得以前的起訴文件,研究所有的資料。」

而這宗華裔長者襲擊案也不是近期的唯一一宗,警察局長週三表示,舊金山在7月份就有至少3名亞太裔社區的長者遭攻擊,包括本星期在Ingleside區襲擊長者的案件,以及幾週前在Bayview區發生的致命案件。

局長表示,警方仍在調查以上三宗案件,若民眾有任何相關資訊,或是要舉報仇恨案件,可撥打(415)558-5588,該專線提供國語及粵語服務。

