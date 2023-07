【KTSF】

舊金山(三藩市)灣景區週二有一名年輕亞裔女性被人劫走汽車。

週二晚上8點20分,Connecticut街1100號路段,一名身份不明的男子強逼一名24歲的亞裔女性下車,其後開走汽車。

警方表示,暫時未有人被捕,女事主亦沒有受傷。

