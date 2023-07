【灣區新聞】聖荷西多間煙店被賊匪駕車撞破前門爆竊 警拘4疑犯（視頻）

【KTSF】

南灣聖荷西在本年3月至7月期間,有多間煙店(smoke shop)遭賊匪駕車撞破前門爆竊,警方調查後,拘捕4名懷疑涉案的人士,其中3人未成年。

在本年3月至4月期間,市內有10間煙店被賊匪爆竊,警方進行調查後,鎖定居住在聖荷西的25歲男子Jose Cabellos是其中一名主犯,懷疑涉及至少8宗爆竊案,於6月16日將其拘捕,警方相信Cabellos並非單獨犯案。

踏入7月後,市內再有多間煙店遭到爆竊,犯案手法與早前的案件相若。

在7月24日凌晨3時左右,位於Almaden Expressway 4700號路段的一間煙店被人企圖爆竊,疑犯在警員抵達前逃離現場。

之後,疑犯企圖爆竊Santa Clara市一間煙店,但被當時在附近的Santa Clara縣警發現,疑犯駕車逃離現場時,期間發生車禍,縣警將3名疑犯拘捕歸案,3人都是未成年。

在所有爆竊案中,賊人都是駕駛Kia或Hyundai的失車犯案,犯案手法亦近似,都是駕車撞入店舖的前門,賊人再潛入店內搶掠,再駕駛失車逃離現場。

警方懷疑,被捕的4名疑犯也可能涉及聖荷西市以外的多宗爆竊案。

警方在調查期間,發現賊人偷Kia與Hyundai汽車犯案的趨勢上升,社交媒體更流傳一些短片,教人如何使用車內的USP線偷Kia與Hyundai的汽車。

有鑑於此,警方呼籲車主應在車內額外加裝防盜裝置,例如駕駛盤鎖或刹車踏板鎖。

另外,不要把貴重物品、手提電話充電器或電線留在車內,同時應把汽車停泊在有照明和監控攝錄機的地方。

而在離開車廂時,無論任何時候都不要把車匙留在車內,或讓汽車維持啟動狀態。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。