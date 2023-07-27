【灣區新聞】聖荷西多間煙店被賊匪駕車撞破前門爆竊 警拘4疑犯（視頻）

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南灣聖荷西在本年3月至7月期間，有多間煙店（smoke shop）遭賊匪駕車撞破前門爆竊，警方調查後，拘捕4名懷疑涉案的人士，其中3人未成年。

在本年3月至4月期間，市內有10間煙店被賊匪爆竊，警方進行調查後，鎖定居住在聖荷西的25歲男子Jose Cabellos是其中一名主犯，懷疑涉及至少8宗爆竊案，於6月16日將其拘捕，警方相信Cabellos並非單獨犯案。

踏入7月後，市內再有多間煙店遭到爆竊，犯案手法與早前的案件相若。

在7月24日凌晨3時左右，位於Almaden Expressway 4700號路段的一間煙店被人企圖爆竊，疑犯在警員抵達前逃離現場。

之後，疑犯企圖爆竊Santa Clara市一間煙店，但被當時在附近的Santa Clara縣警發現，疑犯駕車逃離現場時，期間發生車禍，縣警將3名疑犯拘捕歸案，3人都是未成年。

在所有爆竊案中，賊人都是駕駛Kia或Hyundai的失車犯案，犯案手法亦近似，都是駕車撞入店舖的前門，賊人再潛入店內搶掠，再駕駛失車逃離現場。

警方懷疑，被捕的4名疑犯也可能涉及聖荷西市以外的多宗爆竊案。

警方在調查期間，發現賊人偷Kia與Hyundai汽車犯案的趨勢上升，社交媒體更流傳一些短片，教人如何使用車內的USP線偷Kia與Hyundai的汽車。

有鑑於此，警方呼籲車主應在車內額外加裝防盜裝置，例如駕駛盤鎖或刹車踏板鎖。

另外，不要把貴重物品、手提電話充電器或電線留在車內，同時應把汽車停泊在有照明和監控攝錄機的地方。

而在離開車廂時，無論任何時候都不要把車匙留在車內，或讓汽車維持啟動狀態。

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