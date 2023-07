【灣區新聞】奧克蘭華埠麵包店老闆被人劫車 遭匪徒打傷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

奧克蘭(屋崙)華埠一間麵包店的老闆,光天化日下被人劫車,匪徒還打傷了他,涉案兩個匪徒都有槍。

受害人傅宏基說:「我毫無反應,他要什麼我就給什麼,他們拿著槍,我害怕的,如果一扣板就完了,還要兩個人每人拿著一支槍。」

67歲的傅宏基在奧克蘭華埠工作和做生意36年,第一次遇到搶劫,週二他休息,到Lake Merritt附近12街夾2 Avenue,準備接他母親一起去飲茶。

傅宏基說:「停好車後走出來,見到迎面一輛白色的車,開到我旁邊剎車,一個20多歲的青年人衝出來,拿著槍衝過來,我返回車裡想關上車門,但來不及,他扯著車門說Key,問我拿車匙。」

傅宏基沒有反抗,但仍然被打。

傅宏基說:「其中一個青年用槍柄擊向我的臉,我閃開,槍柄敲到我的耳朵,我的臉和耳朵現在有些痛,昨日耳朵受傷流血,他看見我流血,覺得成功了,因為有血,我把車鑰匙給他,他又問我拿電話。」

傅宏基的手機跌在地上,匪徒沒有搶走,之後兩個人分別開著兩輛汽車逃走。

傅宏基說:「心有餘悸,我並非年輕,60多歲,但仍然有魄力,如果是再年長些的老年人或婦女,嚇到命都沒有。」

奧克蘭警方表示,正在調查案件,傅宏基除了做生意,也參與藍天使義務巡邏隊,協助維持華埠治安。

傅宏基說:「希望社會正視這問題,應該抓就抓,不要提早釋放,可憐他們,有這樣的人如果繼續放縱下去,不行的整個社會。」

傅宏基的汽車是一輛寶馬540i,價值幾萬元,他表示,最近洗了車,車身乾淨亮麗,車牌號碼開頭是8A,他認為匪徒是隨機犯案,警方呼籲市民提供資料,搶劫案調查組的電話是(510) 238-3482。

