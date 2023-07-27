【灣區新聞】奧克蘭華埠麵包店老闆被人劫車 遭匪徒打傷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

奧克蘭（屋崙）華埠一間麵包店的老闆，光天化日下被人劫車，匪徒還打傷了他，涉案兩個匪徒都有槍。

受害人傅宏基說：「我毫無反應，他要什麼我就給什麼，他們拿著槍，我害怕的，如果一扣板就完了，還要兩個人每人拿著一支槍。」

67歲的傅宏基在奧克蘭華埠工作和做生意36年，第一次遇到搶劫，週二他休息，到Lake Merritt附近12街夾2 Avenue，準備接他母親一起去飲茶。

傅宏基說：「停好車後走出來，見到迎面一輛白色的車，開到我旁邊剎車，一個20多歲的青年人衝出來，拿著槍衝過來，我返回車裡想關上車門，但來不及，他扯著車門說Key，問我拿車匙。」

傅宏基沒有反抗，但仍然被打。

傅宏基說：「其中一個青年用槍柄擊向我的臉，我閃開，槍柄敲到我的耳朵，我的臉和耳朵現在有些痛，昨日耳朵受傷流血，他看見我流血，覺得成功了，因為有血，我把車鑰匙給他，他又問我拿電話。」

傅宏基的手機跌在地上，匪徒沒有搶走，之後兩個人分別開著兩輛汽車逃走。

傅宏基說：「心有餘悸，我並非年輕，60多歲，但仍然有魄力，如果是再年長些的老年人或婦女，嚇到命都沒有。」

奧克蘭警方表示，正在調查案件，傅宏基除了做生意，也參與藍天使義務巡邏隊，協助維持華埠治安。

傅宏基說：「希望社會正視這問題，應該抓就抓，不要提早釋放，可憐他們，有這樣的人如果繼續放縱下去，不行的整個社會。」

傅宏基的汽車是一輛寶馬540i，價值幾萬元，他表示，最近洗了車，車身乾淨亮麗，車牌號碼開頭是8A，他認為匪徒是隨機犯案，警方呼籲市民提供資料，搶劫案調查組的電話是(510) 238-3482。

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