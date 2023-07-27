【營養知多D】 – 多吃植物食油﹐對身體健康﹖ July 27, 2023 none (Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.) 版權所有，不得轉載。 營養知多D您喜歡的新聞 新聞 聯儲局主席包維爾確診COVID 有輕微症狀 January 19, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注 聯儲局表示，主席包維爾週三確診COVID，他有輕微的症狀，今年70歲的包維爾… Read more […] 新聞 極右翼人士Alex Jones謊稱Sandy Hook小學槍擊案是騙局 需向死者家屬賠償9.65億 October 13, 2022 新聞, 全國消息, 熱點關注 極右翼陰謀論人士Alex Jones與他的網站InfoWars，因為錯誤聲稱2012年發生的Sand… Read more […] 新聞 中美就應對氣候變化發表聯合聲明 April 19, 2021 新聞, 國際新聞, none, 熱點關注 中美就應對氣候變化發表聯合聲明，指兩國堅持攜手解決氣候危機，並承諾繼續努力以實現《巴黎協定》目標… Read more […] 灣區新聞 聖荷西市長公布露宿者報告 市內最少6千人無家可歸（視頻） March 8, 2023 灣區新聞, 新聞, 熱點關注 南灣聖荷西市長Matt Mahan週二公佈一項關於市內露宿者的報告，並指出通過具透明度的資料及數據… Read more […] 新聞 【全國新聞】聯邦最高法院頒臨時指令 讓墮胎藥Mifepristone暫時可繼續發售 April 14, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注 聯邦最高法院週五簽發臨時指令，以確保廣泛使用的墮胎藥Mifepristone暫時可以繼續在市面買得到… Read more […] 新聞 研究古人類基因演化瑞典學者獲諾貝爾醫學獎 October 3, 2022 新聞, 國際新聞, 熱點關注 本年度諾貝爾醫學獎由研究古代人類演化遺傳的瑞典學者波博獲得，他將基因排序技術引入古人類研究 … Read more […]
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