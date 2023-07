【有線新聞】

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾在國會會見傳媒時突然發呆,沉默約20秒。

麥康奈爾發言期間音量變小、語速減慢,之後沉默不語,僵住直視前方,其他議員上前了解,並協助他返回辦公室。

他12分鐘後回到記者會,稱自己很好並回答提問,助手稱麥康奈爾感到頭暈。

81歲的麥康奈爾數月前曾因腦震盪入院,並停職休養近6周。

