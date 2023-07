【灣區新聞】曾為襲擊案疑犯眾籌組織稱 案件發生源於政府拋棄了疑犯（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山(三藩市)早前有一名88歲華裔婆婆被人無故襲擊,被告是27歲的James Lee Ramsey,他在2021年因無故襲擊陳錫澎而入獄,當時曾有奧克蘭的組織為他籌款,該組織週三發布聲明指,這次的襲擊事件之所以會發生,是因為「系統性失敗」,是政府拋棄了Ramsey。

由Anti Police-Terror Project(APTP,反警察恐怖計劃)、Asian Prisoner Support Committee(APSC,亞裔囚犯支持委員會)等奧克蘭社區人士聯合發布的聲明指,得知88歲的亞裔長者疑似遭James Ramsey攻擊,感到非常難過,他們坦承27歲的Ramsey不是第一次涉嫌攻擊社區中的長者,但表示Ramsey有嚴重精神疾病史和頭部受傷史,並多次被政府拋棄,認為這宗案件是「系統性失敗」,是政府在多次不理會該團體的求救所導致的悲劇。

聲明指出,Ramsey在2021年入獄後,有法官裁定將他轉送加州醫療監獄,接受心理健康評估及治療,但這項轉獄並沒有發生,導致他在獄中處於暴力環境,心理健康情況因此惡化。

Ramsey出獄後,獄方也未提供任何輔導,他在獄中頭部受到創傷,但未獲得所需的藥物治療,出獄後因為沒有身份文件,也無法自行購買藥物。

該組織於是在GoFundMe網站上為他籌款,將募到的資金用來幫助他辦理身份文件,尋找短期住房,以及購買其他生活所需,同時他們也多次向州府各單位申請能夠幫助Ramsey的項目,卻是處處碰壁。

綜合這些經歷,該組織認定Ramsey是迫切的需要幫助,也多次向政府伸手求救,但他卻被政府拋棄,最終導致憾事發生。

Ramsey在上週五於舊金山聯合廣場附近的Ellis夾Stockton街,無故攻擊88歲的梁婆婆。

協助梁婆婆和她家人的社區青年中心表示,梁婆婆週三仍然需要留院,由於她傷勢嚴重,包括勒骨斷裂、後腦創傷,腿部多處受傷疼痛,治療和康復過程將會漫長,醫生也建議她在往後接受心理輔導。

