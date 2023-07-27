【灣區新聞】曾為襲擊案疑犯眾籌組織稱 案件發生源於政府拋棄了疑犯（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山（三藩市）早前有一名88歲華裔婆婆被人無故襲擊，被告是27歲的James Lee Ramsey，他在2021年因無故襲擊陳錫澎而入獄，當時曾有奧克蘭的組織為他籌款，該組織週三發布聲明指，這次的襲擊事件之所以會發生，是因為「系統性失敗」，是政府拋棄了Ramsey。

由Anti Police-Terror Project（APTP，反警察恐怖計劃）、Asian Prisoner Support Committee（APSC，亞裔囚犯支持委員會）等奧克蘭社區人士聯合發布的聲明指，得知88歲的亞裔長者疑似遭James Ramsey攻擊，感到非常難過，他們坦承27歲的Ramsey不是第一次涉嫌攻擊社區中的長者，但表示Ramsey有嚴重精神疾病史和頭部受傷史，並多次被政府拋棄，認為這宗案件是「系統性失敗」，是政府在多次不理會該團體的求救所導致的悲劇。

聲明指出，Ramsey在2021年入獄後，有法官裁定將他轉送加州醫療監獄，接受心理健康評估及治療，但這項轉獄並沒有發生，導致他在獄中處於暴力環境，心理健康情況因此惡化。

Ramsey出獄後，獄方也未提供任何輔導，他在獄中頭部受到創傷，但未獲得所需的藥物治療，出獄後因為沒有身份文件，也無法自行購買藥物。

該組織於是在GoFundMe網站上為他籌款，將募到的資金用來幫助他辦理身份文件，尋找短期住房，以及購買其他生活所需，同時他們也多次向州府各單位申請能夠幫助Ramsey的項目，卻是處處碰壁。

綜合這些經歷，該組織認定Ramsey是迫切的需要幫助，也多次向政府伸手求救，但他卻被政府拋棄，最終導致憾事發生。

Ramsey在上週五於舊金山聯合廣場附近的Ellis夾Stockton街，無故攻擊88歲的梁婆婆。

協助梁婆婆和她家人的社區青年中心表示，梁婆婆週三仍然需要留院，由於她傷勢嚴重，包括勒骨斷裂、後腦創傷，腿部多處受傷疼痛，治療和康復過程將會漫長，醫生也建議她在往後接受心理輔導。

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