【有線新聞】

美國紐約曼哈頓有天秤起火後部分倒塌,至少12人受傷,包括3名消防員。

長約55米的吊臂壓中旁邊大樓,再掉落行人路,逃人爭相走避。該座天秤樓高45層,位於興建中的豪華住宅旁邊,當地周三早上起火。

吊臂當時承載16噸的混凝土運往36樓,懷疑因為液壓燃油洩漏引起火警,天秤操作員嘗試救火但不成功,在吊臂折斷前及時撤離。

逾200名消防參與灌救,當局正調查起火原因和建築物的結構。

